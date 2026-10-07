議員陳祖光倡公廁廁格增獨立洗手盆　謝展寰：增輪候時間及滑倒風險

謝展寰回應指，政府就轄下公共洗手間的清潔及維修保養工作設有嚴謹的監察機制，食環署轄下公廁每日至少徹底清潔兩次。(資料圖片)

本港多個旅遊熱點及市中心的公共洗手間近年屢被指設施殘舊及衞生情況惡劣。立法會議員陳祖光今日(7日)於會議上向環境及生態局局長謝展寰提書面質詢，問及政府會否提高清潔承辦商的表現指標、增加巡查，並提出在獨立廁格內增設洗手盆，以減低交叉感染風險並保障私隱。謝展寰回應如要擴大廁格以容納洗手盆，將會減少可提供的廁格總數，而使用者在廁格內洗手，亦會增加其他人的輪候時間。此外，在廁格內洗手或會弄濕地面，為使用者帶來不便，更有可能增加滑倒的風險。

謝展寰回應指，政府就轄下公共洗手間的清潔及維修保養工作設有嚴謹的監察機制，食環署轄下公廁每日至少徹底清潔兩次，人流高或鄰近旅遊景點的公廁更設有駐場廁所事務員。在設施維護方面，三大部門均要求清潔服務承辦商或相關保養部門，在收到輕微損壞或故障通報後，必須於24小時內完成維修或跟進。

稱可減低交叉感染風險

對於陳祖光議員建議新落成及翻新洗手間，在獨立廁格內安裝洗手盆，以提升使用者私隱，並讓使用者在觸碰廁格門把手前完成手部清潔，減低交叉感染風險，政府回應在考慮不同因素表明保留，指現時大部分市區公廁和郊野公園洗手間的總面積有限。若要擴大廁格以容納洗手盆，將會減少公廁內整體的廁格總數；同時使用者在廁格內完成洗手，亦會增加其他人的輪候時間。此外，在格內洗手容易弄濕地面，除增加使用者滑倒風險外，一旦格內的洗手盆發生故障，即使坐廁運作正常，當局亦必須封閉整個廁格進行維修，將直接影響公眾的使用體驗。