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出版：2026-Oct-07 16:49
更新：2026-Oct-07 16:49

警破歷來最大宗「依托咪酯」毒品案　揭以物流公司作掩飾囤貨拘兩男

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警破歷來最大宗「依托咪酯」毒品案，揭以物流公司作掩飾囤貨拘兩男。

警破歷來最大宗「依托咪酯」毒品案，揭以物流公司作掩飾囤貨拘兩男。

警方於昨日(6)搗破一個位於荔枝角工廠大廈內、以物流公司作掩飾的毒品儲存倉，並以「販運危險藥物罪」拘捕一名非華裔男子以及一名本地男子，兩人都持有香港身份證。今次行動檢獲的依托咪酯粉末共重約25公斤屬歷來最大宗同類型的毒品檢獲案件。

檢逾3100萬元依托咪酯粉末

行動中，探員突擊搜查一個位於荔枝角工廠大廈的物流公司辦公室，在單位內拘捕一名47歲非華裔男子，現場發現25包共重約25公斤思疑依托咪酯粉末，以及大量毒品包裝工具，市值超過3,100萬元，人員隨即拘捕該名男子。調查期間，探員亦在單位附近拘捕一名48歲本地男子，初步相信該名男子為上述物流公司職員。兩名被捕人均持有香港身份證，現正被警方扣查，稍後將被暫控「販運危險藥物」罪，案件預計明日(8)於西九龍裁判法院提堂。

警破歷來最大宗「依托咪酯」毒品案，揭以物流公司作掩飾囤貨拘兩男。 警破歷來最大宗「依托咪酯」毒品案，揭以物流公司作掩飾囤貨拘兩男。 毒品調查科行動組高級督察朱俊業

不排除萬聖節供應予娛樂場所

今次行動涉及一間物流公司，單位內存有大量全新的大型速遞公司包裝袋，警方相信有人試圖以速遞包裝將毒品假裝成一般貨物逃避追查。據悉，涉案物流公司為一間合法註冊公司，已運作一段時間。而今次檢獲思疑依托咪酯粉末數量，為警隊歷來最多，根據估算，可以製成超過12萬支依托咪酯煙彈。依托咪酯是近年青少年常見的濫用毒品，萬聖節將至，警方不排除有人開始團積相關毒品，並安排在節日期間供應予不同的娛樂場所。

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