警破歷來最大宗「依托咪酯」毒品案，揭以物流公司作掩飾囤貨拘兩男。

警方於昨日(6日)搗破一個位於荔枝角工廠大廈內、以物流公司作掩飾的毒品儲存倉，並以「販運危險藥物罪」拘捕一名非華裔男子以及一名本地男子，兩人都持有香港身份證。今次行動檢獲的依托咪酯粉末共重約25公斤屬歷來最大宗同類型的毒品檢獲案件。

檢逾 3100 萬元依托咪酯粉末

行動中，探員突擊搜查一個位於荔枝角工廠大廈的物流公司辦公室，在單位內拘捕一名47歲非華裔男子，現場發現25包共重約25公斤思疑依托咪酯粉末，以及大量毒品包裝工具，市值超過3,100萬元，人員隨即拘捕該名男子。調查期間，探員亦在單位附近拘捕一名48歲本地男子，初步相信該名男子為上述物流公司職員。兩名被捕人均持有香港身份證，現正被警方扣查，稍後將被暫控「販運危險藥物」罪，案件預計明日(8日)於西九龍裁判法院提堂。