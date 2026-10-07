警一連三日全港大反黑檢大批毒品　89男女被捕最細16歲

有組織罪案及三合會調查科聯同毒品調查科及各總區人員於周日(4日)至昨日(6日)，在全港各區展開大規模反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動，並切斷犯罪分子的非法收入來源。

動員超過 2100 人次

行動期間，警方動員超過2,100人次，突擊搜查全港各區多個犯罪黑點，共巡查56處處所，包括多間酒吧、食肆及非華裔人士聚集黑點，並突擊搜查12處處所，成功搗破無牌酒吧及毒品儲存據點等，並檢獲大批毒品及違法物品，包括約25公斤依托咪酯粉末、203粒依托咪酯煙彈、約1.59公斤懷疑冰毒、約805.9克懷疑可卡因粉末、約444克懷疑霹靂可卡因、約12克懷疑草本大麻、5部電子煙機、一個電子磅、兩把牛肉刀、3架電動單車 及192支啤酒等。