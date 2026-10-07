警一連三日全港大反黑檢大批毒品　89男女被捕最細16歲

有組織罪案及三合會調查科聯同毒品調查科及各總區人員於周日(4日)至昨日(6日)，在全港各區展開大規模反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動，並切斷犯罪分子的非法收入來源。
動員超過2100人次
行動期間，警方動員超過2,100人次，突擊搜查全港各區多個犯罪黑點，共巡查56處處所，包括多間酒吧、食肆及非華裔人士聚集黑點，並突擊搜查12處處所，成功搗破無牌酒吧及毒品儲存據點等，並檢獲大批毒品及違法物品，包括約25公斤依托咪酯粉末、203粒依托咪酯煙彈、約1.59公斤懷疑冰毒、約805.9克懷疑可卡因粉末、約444克懷疑霹靂可卡因、約12克懷疑草本大麻、5部電子煙機、一個電子磅、兩把牛肉刀、3架電動單車 及192支啤酒等。
整個行動中，人員共拘捕56名男子及33名女子，當中包括3名男童及一名女童，年齡介乎16至65歲。被捕人士中包括6名本地男子、兩名本地女子、46名非華裔男子、29名非華裔女子、兩名非華裔男童、一名非華裔女童、一名外籍男子、一名外籍女子及一名外籍男童。他們分別涉嫌「販運危險藥物」、「傷人」、「管有攻擊性武器」、「非法禁錮」、「普通襲擊」、「襲擊警務人員」、「刑事毁壞」、「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」、「無牌售賣酒類飲品」、「違反逗留條件」、「盜竊」及「無牌駕駛」等罪行。