5男涉與14歲女童非法性交全罪成 消防非法肛交亦罪成 還押10.30判刑

消防員、教師、地政主任及YouTuber等5名男子2023年透過交友應用程式Heymandi認識一名14歲女童後，涉分別與她非法性交，被控合共13罪在高等法院受審。法官郭啟安早前引導陪審團指，不應出於事主年幼，體諒其證供有遺漏，亦不應因一名被告罪成，便因此裁定另一名被告亦罪成，定罪必須達至「毫無合理疑點」。6男1女陪審團今日(7日)退庭商議約6小時後，裁定除任職YouTuber的被告面對的作出猥褻行為罪獲脫罪外，眾被告面對的其餘12項控罪均罪成。郭官押後案件至10月30日求情及判刑，期間為審訊中解聘大律師的首被告譚兆竣索取背景報告，及為女事主X索取心理影響報告。各被告還押候判。

被告為28歲小學教師譚兆竣、33歲地政主任陳家明、24歲工程實習吳啟正、31歲消防員曹杰庭、28歲YouTuber黃栢康。5人各被控1項與16歲以下的女童非法性交及1項向兒童作出猥褻行為罪。曹杰庭另被控一項未經同意下作出的肛交罪。黃栢康另被控2項襲擊致造成身體傷害罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。除黃栢康所涉的一項向兒童作出猥褻行為罪獲6比1大比數裁定罪脫，眾被告面對的其餘控罪均獲一致或大比數裁定罪成。

控方案情指，X出生於2008年，案發時是中三生，2023年6月4日，X將電話交給陌生人卻未能取回，她將此事告知母親，兩人到警署報案。期間警員發現X的手有瘀痕，詢問下X稱她一、兩天前與一個男人進行了性行為，對方打她。X被送至醫院驗傷。經調查，她的首次性經驗是在同年4月28日，直至同年6月2日，她曾與人8次性交。

X指經交友軟件Heymandi認識他人，其帳戶名稱含有「14歲走甜唔約唔需要零用」的字眼，她指在軟件上常有人找她，而因年紀開問題沒法往酒店，所以首次性經驗發生在後樓梯。X透露，曾相約她到酒店性交的男子包括本案5名被告。眾被告均否認曾與X性交，並分別稱到酒店房只是與X聊天、玩遊戲或補習等。