無綫節目《醫啲阿媽都唔知》接10宗投訴　通訊局裁定成立發強烈勸喻

通訊事務管理局就無綫電視TVB Plus台今年3月9日播放的電視節目《醫啲阿媽都唔知》，接獲10宗投訴。通訊局考慮到節目含有可能不準確且有誤導風險的資訊，而有關資訊關乎重大公眾利益，對公眾健康構成潛在影響，認為投訴成立，決定向無綫發出強烈勸諭，並敦促嚴格遵守《電視節目守則》中的相關規定。

投訴內容涉及節目嘉賓、一名醫生提出的部分健康建議，包括 「蔬菜及纖維並非人類生存、成長或健康所必需」；以及「增加水分攝取量來緩解便秘 ，僅對嚴重脫水的便秘患者有效」。投訴人認為這些建議不準確、具誤導性，且有違世界衞生組織及衞生防護中心發出的公共衞生指引。