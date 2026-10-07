無綫節目《醫啲阿媽都唔知》接10宗投訴　通訊局裁定成立發強烈勸喻

通訊事務管理局就無綫電視TVB Plus台今年3月9日播放的電視節目《醫啲阿媽都唔知》，接獲10宗投訴。通訊局考慮到節目含有可能不準確且有誤導風險的資訊，而有關資訊關乎重大公眾利益，對公眾健康構成潛在影響，認為投訴成立，決定向無綫發出強烈勸諭，並敦促嚴格遵守《電視節目守則》中的相關規定。
投訴內容涉及節目嘉賓、一名醫生提出的部分健康建議，包括 「蔬菜及纖維並非人類生存、成長或健康所必需」；以及「增加水分攝取量來緩解便秘 ，僅對嚴重脫水的便秘患者有效」。投訴人認為這些建議不準確、具誤導性，且有違世界衞生組織及衞生防護中心發出的公共衞生指引。
通訊局考慮了個案相關資料，包括無綫的陳述，認為節目明確定位為「澄清誤解並呈現與健康相關的真真事實 」 ，因此是一個有關醫療及健康議題的節目，事實陳述應受準確性要求的規管；該醫生總結專業建議時，未提及依據和研究，可能會誤導觀眾以為進食蔬菜會導致便秘；通訊局理解無綫及節目主持不具備醫療專業知識， 但認為主持未作出合理努力確保資訊的準確性。通訊局指出，節目結尾的免責聲明並不能免除持牌人須遵守準確性要求的責任。
通訊局已提醒無綫須確保節目符合《電視節目守則》相關準確性的要求，並且跟進處理該節目相關集數中所呈現不完整、可能不準確及有誤導風險的資訊。