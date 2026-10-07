香港瑰麗酒店再成「全球最佳酒店」榜首　旅發局：繼續與業界提升旅客體驗

香港旅遊發展局與瑰麗酒店集團10月7日舉辦慶祝典禮，雲集政商界與行業領袖，共同慶祝本地旅遊及酒店業在國際舞台上取得的亮眼成績。近年香港在多個國際評選中屢獲殊榮，從航空公司在Skytrax大獎中再創佳績，到星級餐廳與酒吧在「亞洲50最佳」系列榜上有名，均展現出本地精緻的飲食與款待文化。在最新公布的2026年「世界50最佳酒店」（The World's 50 Best Hotels 2026）名單中，香港更有五間頂級酒店強勢入選，包括香港瑰麗酒店、奕居（The Upper House）、香港半島酒店、香港文華東方酒店及香港四季酒店。

其中，以香港為總部的瑰麗酒店集團表現尤為觸目。旗下的香港瑰麗酒店繼去年奪冠後，今年再度問鼎「全球最佳酒店」榜首，成為該榜單創立以來，首間連續兩年榮獲第一名的酒店。此外，集團亦榮獲「2026年最受讚賞酒店集團獎」。除了香港本土物業，集團旗下位於聖保羅、巴黎、洛斯卡波斯、倫敦、托斯卡尼及曼谷等多地的奢華酒店亦悉數入選全球前五十名及擴展榜單。

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君在典禮上指出，這些國際殊榮源於業界對品質的堅持。在競爭激烈的全球旅遊市場中，正是這份獨特的好客之道，為訪港旅客創造了難忘的回憶。旅發局主席林建岳亦表示，香港坐擁全球頂尖的酒店、餐廳和航空公司，成績令人鼓舞，未來將繼續與業界攜手提升旅客體驗。瑰麗酒店集團行政總裁鄭志雯則強調，香港人的熱情與多元文化是這座城市待客之道的核心，未來將繼續推動香港成為全球酒店業的人才樞紐與行業領航者。