屯門女童獨力提啤酒惹議 父母涉虐兒被捕

屯門富泰邨一名女童，前晚獨力提取兩大袋罐裝啤酒回家，並以父親會責怪為由婉拒途人協助，會合父親後又被對方以「廢人」斥責。有人觀看片段後懷疑涉及虐兒報警，警方新界北總區虐兒案件調查組跟進案件後，昨在區內以涉嫌虐兒拘捕女童的38歲父親及32歲母親，個案已轉介社會福利署跟進。
事發於前日晚上，從途人拍攝的短片可見，該名10歲女童雙手各手持一袋啤酒，獨力沿富泰邨一條通道緩緩上斜，期間一罐啤酒突然從破爛的書包跌落地上，有途人代為拾起並上前關心時，獲女童以「爸爸唔俾」、「爸爸會鬧」等為由婉拒。女童會合父親後，對方突奪去其中一袋啤酒並斥責「廢人」。
影片引來社會關注，擔心女童受到不恰當對待。據了解，一名老師前晚觀看片段後，懷疑女童受虐報警，警方隨後到女童一家五口的富泰邨寧泰樓寓所調查，確認現場3名兒童狀況均無異常，起初將案列作「誤會」。事件隨後在社會引起激烈討論，警方將案改列「求警協助」，交新界北刑事部虐兒案件調查組接手，調查後以涉嫌虐兒拘捕女童父母，並將個案轉介社署跟進。
社署回覆查詢指，社署社工已聯絡涉事家庭，相關專業人員將會召開多專業會議，評估兒童及其家庭的需要，並因應兒童健康或發展情況及其家庭的照顧能力，制訂跟進計劃並提供適切協助和支援。
女童就讀的香港路德會增城兆霖學校發聲明指，獲悉事件後社工及老師已即時介入，呼籲大眾停止傳播相關影片和資訊，保護學童私隱與心理健康。
女童的父母昨被捕前接受傳媒訪問，黃太稱當時大女抽著兩袋共16罐500毫升啤酒，目的是訓練她的肌肉，至於書包是放入啤酒時「袋爆咗」。黃先生就承認取回啤酒時態度欠佳，解釋當時被途人追拍及要求拿回啤酒，當刻「有啲忟」。片中女童向傳媒透露，前晚是首次提取6排啤酒，又稱父母很愛錫她。
陳文宜：社工介入要到位
立法會社福界議員陳文宜稱，精神虐待或性侵犯等一般較難發現，但在強制舉報虐兒機制下，社會應相信有關界別人員的專業，又說當家庭預計到自己需要求助，就牽涉到社工介入後服務要到位，如要留意為何會導致家庭有高危因素，然後加強家庭支援。