屯門女童獨力提啤酒惹議 父母涉虐兒被捕

屯門富泰邨一名女童，前晚獨力提取兩大袋罐裝啤酒回家，並以父親會責怪為由婉拒途人協助，會合父親後又被對方以「廢人」斥責。有人觀看片段後懷疑涉及虐兒報警，警方新界北總區虐兒案件調查組跟進案件後，昨在區內以涉嫌虐兒拘捕女童的38歲父親及32歲母親，個案已轉介社會福利署跟進。

事發於前日晚上，從途人拍攝的短片可見，該名10歲女童雙手各手持一袋啤酒，獨力沿富泰邨一條通道緩緩上斜，期間一罐啤酒突然從破爛的書包跌落地上，有途人代為拾起並上前關心時，獲女童以「爸爸唔俾」、「爸爸會鬧」等為由婉拒。女童會合父親後，對方突奪去其中一袋啤酒並斥責「廢人」。