新皇崗設13專營巴士專線小巴 運輸署︰市民不必急於使用新口岸過關

新皇崗口岸即將啟用，實施24小時通關。新口岸設有7條專營巴士、6條專線小巴及5條24小時運作短途跨境巴士路線，連接港九新界多區，方便市民及旅客往返兩地。其中專營巴士路線途經9個港鐵站及4個巴士轉車站，便利乘客轉乘鐵路及巴士網絡前往各區。運輸署強調，新皇崗口岸投入服務初期，附近交通可能會較繁忙，市民不必急於使用新口岸過關。 為提升往返口岸效率，運輸署已增設由粉嶺公路及新田公路直達新深路的公共運輸專用車道，供專營巴士、專線小巴及跨境巴士使用，毋須繞經新田交匯處即可直達新口岸。署方表示，會與公共運輸營辦商密切監察客流情況，按需要加強或調整服務。

新皇崗來往小西灣巴士收27.6元 專營巴士方面，共設6條日間路線及1條通宵路線，包括九巴B10往葵翠邨、B11往天水圍天富，以及城巴B13往小西灣藍灣半島等。其中B13途經上環、中環、北角及柴灣等地區；嶼巴B12則連接大埔、科學園及馬鞍山，全程車費介乎10.5至27.6元；通宵時段則有九巴NB73往沙田市中心，全程收22.6元。 專線小巴方面，設有44B、44B1及78等日間路線，分別前往屯門站、屯門碼頭及八鄉路，介乎9.7至15.7元；通宵服務則包括79S、N44B及616S，連接天水圍、屯門及旺角等地區，連接旺角收28.5元。

運輸署副署長(公共運輸事務及管理)郭惠英表示，署方已聯同深港兩地口岸部門及公共交通營辦商制訂應變方案，營辦商會預留後備司機及車輛。一旦口岸人流顯著增加，尤其在回港高峰時段，停泊於口岸附近緩衝區的後備巴士可於兩分鐘內抵達口岸載客，盡快疏導人流。巴士公司亦可安排特別短途班次，加快車輛周轉。 的士方面，空載市區和新界的士，以及已有預約行程的車隊的士司機須先於公交緩衝區取籌，分別按序前往口岸公共運輸交匯處的士站，以及車隊的士專屬上客區接載乘客。市民若要電召的士，亦只能預約的士車隊。

此外，口岸大樓內將設大型公共交通資訊板及電子顯示屏，營辦商亦會派員舉牌協助乘客辨認路線。運輸署將於口岸啟用初期，安排服務大使駐場協助旅客。