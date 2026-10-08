蔡天鳳案｜辯方質疑「飲醉酒」說法從未錄口供 蔡母認記錯未擁黃埔業權

張燕花

28歲模特兒蔡天鳳遭殺害及肢解案，高等法院昨續審。控方證人、蔡母張燕花繼續接受辯方盤問，張前日作供稱自己與丈夫聯名持有黃埔花園單位，故蔡天鳳購入加多利山單位時未有以其名義登記；惟前晚在警方查問後翻查資料，昨承認記錯，改稱單位由丈夫蔡楚生持有並於2019年出售。另外，她之前在庭上稱鄺港傑曾指蔡天鳳失蹤當日約了朋友飲酒，又稱飲醉酒翌日會回家，辯方則指出其8份警方口供均未有提及相關說法，質疑張事隔3年後才補充重要內容。

3名被告分別為蔡的前大伯鄺港傑(35歲，司機)、前家翁鄺球(69歲，退休人士)和前夫鄺港智(32歲，無業)，被控於2023年2月21日，在大埔龍尾村謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡的遺體。3人均否認謀殺罪，鄺球亦否認阻止合法埋葬屍體罪，而鄺港傑和鄺港智則承認該罪。 代表首被告鄺港傑的大律師Trevor Beel昨盤問張翠花時，追問蔡天鳳失蹤當日的通話內容。張周二作供稱，她於2023年2月21日尋找女兒下落時，曾致電鄺港傑，對方稱蔡天鳳約了朋友飲酒，又指她可能喝醉，翌日便會回家。辯方指，張在案發兩日後向警方錄取的8份口供中，均未曾提及「飲酒」或「飲醉酒」的說法，只記錄鄺港傑表示蔡天鳳在大埔落車，以海南話講電話及發脾氣。

張解釋，當時因傷心過度而未有向警方交代所有細節，「呢一年慢慢想起」、「今年心情好返好多」；又指她在2023年「真係忙，兩個細路仔都要湊」，並稱正因鄺港傑提及飲酒，她才感到不尋常，因蔡天鳳平日不飲酒。惟辯方質疑，若屬如此關鍵內容，為何多年來從未向警方補充。張堅持鄺港傑確曾如此表述，不接受辯方指控。 盤問另一焦點為加多利山單位的持有人安排。張周二供稱，當年未有將單位登記在自己名下，是因為她與丈夫聯名持有黃埔花園單位。不過辯方翻查資料後昨指，涉事黃埔花園單位其實一直由其丈夫蔡楚生單獨持有，並已於2019年出售。

張在辯方追問下承認日前說錯，在前晚警方查問黃埔花園地址後，檢視手機紀錄，才發現自己並非業主；稱不記得賣樓時間及售價，亦沒有參與售樓過程。Beel指既然她當時沒有簽署任何文件，所以她知道自己不是業主？張確認。 張︰見地址始記起非業主 代表次被告鄺球的大律師戴奧偉進一步追問後發現，張所謂翻查的資料其實只顯示單位地址，並無顯示業主姓名。張其後改稱，「睇到呢個地址就諗起啦嘛」。戴奧偉隨即質疑其說法毫無根據，直指她「一路講一路作」，張反駁稱「所講的都有證據」。

張又稱，加多利山的單位以鄺球名義登記因「冇嘢做，方便走嚟走去」，但辯方指出，不論張與警方的對話紀錄，抑或過往口供，均未見她提及上述原因。