旅發局美酒佳餚巡禮月底開鑼 逾340攤位增一成

香港美酒佳餚巡禮於10月29日至11月1日在中環海濱活動空間及添馬公園舉行，設超過340個攤位，較去年增加逾10%，匯聚大約31個國家及地區的美酒美食，並首次加入限定專業導賞和品酒體驗，主辦方旅發局預計可吸引16.8萬人次入場。旅發局亦將於11月推出「香港美食月」，並配合巡禮票尾優惠，延續盛事熱度，吸引更多旅客訪港及帶動消費。

今年以「品味世界之最」為主題。巡禮匯聚來自約31個國家及地區的佳釀與美食，雲集多個國家及產區展館，其中澳洲、加拿大及韓國展館首次參與。當中「尊尚名酒區」將匯聚來自世界頂級產區的珍稀佳釀，包括Château Lafite Rothschild 2016，以及來自1982年份的Mouton Rothschild Pauillac 1er Cru 1982。另外亦有世界著名葡萄酒產區Burgundy的多款珍罕酒款，包括Rousseau酒莊的Clos de Beze。 周五及六晚延長開放至凌晨1時 大會指，市民及旅客可品嘗來自世界知名產區的佳釀，以及由國際名廚、得獎食府及星級酒店帶來的美食。周五及周六晚更首次延長開放至凌晨1時。

大會今年亦主打一系列「只在香港」創意滋味，包括以傳統豆漿結合新派甜點創作的黑芝麻豆漿布甸撻，以及爆炸鹹檸七雞尾酒、手拆鹹魚奶蓋Bella Spritz、「玫Rose」永利威玫瑰露酒心朱古力及芫荽黃金檸檬Craft Sake等產品。適逢恒基兆業50周年及美心集團70周年，兩大集團亦將於巡禮期間推出周年限定美饌。 首設品酒導賞活動 巡禮今年首設品酒導賞活動，包括「全球赤霞珠縱橫之旅」、「傳奇名產區品鑑」及「驚喜配對之旅」三條主題路線，讓參加者了解不同產區佳釀及餐酒配搭。場內亦將舉辦逾20場大師班及專家品鑑活動。此外，大會將於10月29日及30日下午5時45分舉行「黃昏美酒薈派對」，讓入場人士在維港景色下免費品嘗限量珍釀。

11月推香港美食月 旅發局主席林建岳表示，今年除呈獻最強陣容的巡禮外，亦會於11月推出「香港美食月」，由10月底起，美酒美食活動貫穿整個11月，讓市民及旅客體驗世界頂尖佳釀與星級美饌、「只在香港」創意滋味及期間限定體驗，感受香港餐飲魅力，並期望吸引旅客延長留港、帶動更多消費，為業界創造更多商機。旅發局亦會推出「香港宵夜地圖」，介紹本港夜間餐飲熱點。 旅發局今年首次與EcoCeres合作，透過「從美味佳餚到綠色飛行」概念，在場內收集廢棄食用油，轉化為可持續航空燃料(SAF)。此外，位於添馬公園、鄰近金鐘入口的咖啡園，將提供精品咖啡及其他特色飲品，照顧不同需要。

巡禮首日(29日)開放時間是晚上7時半至午夜12時，周五至六(30及31日)由下午1時至翌日凌晨1時，最後一天、周日(11月1日)下午1時至午夜12時。入場費40元，每張品味券25元，市民及旅客下周一起可經Trip.com以優惠價，購買包括入場劵在內的尊尚品酒證或品味證分別558及258元。現場購票同價，但須另購入場券。