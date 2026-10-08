維園年宵競投開鑼 快餐「檔王」28萬成交 按年貴兩成 有檔主笑言「戰死沙場」照做 有人望天氣助銷情

全港14個年宵市場將於明年1月31日起舉行，必成市民與旅客辦年貨與感受濃厚新春氣氛的迎新好去處。維園年宵市場4個快餐及73個濕貨攤位率先於昨日競投。一向被視為「市道指標」的快餐攤位均獲成交，中標價由15萬至28萬元，平均競投價為22萬，較去年高約三成四。今年最貴租的「檔王」，中標價較去年再高兩成。有快餐檔主看淡年宵銷情，但因一直有經營年宵，笑言會秉持「戰死沙場」精神繼續經營；亦有檔主相信可回本。濕貨攤檔競投氣氛一般，有一直在維園擺年宵的花農表示「從未試過咁低價」，並預料銷情會維持平穩。

維園年宵市場攤位昨起一連3天舉行競投。今年維園年宵共設400個攤位，包括216個乾貨攤位、180個濕貨攤位及4個快餐攤位，競投底價介乎6,530元至120,470元，與去年相若。首日進行競投的4個快餐攤位底價同為120,470元，最終全部順利租出，成交價介乎15萬元至28萬元，平均競投價達22萬元，較去年的163,750元大幅上升約三成四。 各快餐攤位的競投反應各有不同，其中靠近天后興發街出入口的攤檔A，經歷12口叫價後，最終以28萬元成交，高低價1.3倍，成為今年維園年宵「檔王」；同屬興發街出入口的另一攤位亦以19萬元成交。至於鄰近銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位，則分別經15口叫價以26萬元租出，以及以一口價15萬元中標。

檔主：回本不樂觀 秉持「戰死沙場」精神 以26萬元投得近銅鑼灣快餐攤檔C的陳先生表示，成交價較預期的18萬為高，亦比去年約12萬的價錢足足貴了一倍多。他透露，屆時將會出售小丸子、香腸等小食。他直言，今年回本渺茫，「香港消失咗啲人， 香港啲人都唔會消費」，稱去年年宵人流已少了一半，今年可能更少，但「做開無辦法啦，戰死沙場呀嘛，雖然我72歲都未死」，笑言自己「有錢」並秉持「戰死沙場」的精神繼續經營，不會加價。 以一口價15萬投得攤檔D的吳先生則稱，雖然今年有四組人想競投快餐攤檔，但整體價格與往年差不多。他又預計，會在檔位引入韓式、日式、台式、港式及中式等小食，價格亦會是「人人買得起」，更考慮以「大隻仔店員」作招來；強調，銷情很大程度上取決於天氣，期望生意一年比一年好。

至於投得「檔王」 攤檔A的何先生則指，成交價在預算之內，本身預算上限為30萬元。雖然租金較高，但仍有信心可回本，直言「無信心就唔會投」。他提到，自己過去在花墟年宵擺檔，而維園年宵是全港最大的，極有信心。至於賣甚麼暫時未有想法。

濕貨交投未見激烈 「蘭花大王」喊平 底價6,530元濕貨攤檔方面競投未見激烈，其中截至中午12時，單價最高的攤檔位逾5萬元，較去年7.1萬為低，有多個檔位以底價租出。以兩萬元投得兩個攤檔的「好太太」負責人陳小姐已參與維園年宵多年，今年續會出售蘭花。她指出，今年標價合理，競投淡靜，「大家都市道唔好」。問到銷情預期，她笑指，「老天爺保佑，唔落雨就得」，更指「租金最好就唔高，人工係辛苦錢唔可以低」。 年宵常客的「蘭花大王」楊小龍亦有出席競投，想投7個攤位的他上午花了1萬元便投得兩個檔位。他表示，「從未試過咁低」，成交價由約9,300元至萬多元不等，能夠節省數千元成本。楊小龍分析，今年整體投標更講求實際與速度，加上經濟環境較為疲弱，整體成交價亦有所下調。

儘管今年投標成本較往年略為降低，但楊小龍強調不打算提高售價，希望透過高性價比吸引市民。他期望，在經濟與天氣的配合下，今年年宵銷情能夠比去年理想，讓每位花農與市民都能過一個豐盛的肥年。 食環署加強場巡查 防濫用攤檔 食環署高級總監(行動)周錦洪稱，今年成交價受攤位位置及競爭程度影響，部分檔位出現空置，反映今年市況較為審慎。被問到去年曾有空置檔位疑被用作玩卡牌遊戲或開賭檔，詢問今年會否加強巡邏防止空檔被濫用。周錦洪指，相關檔位並非空置，對於已出租攤檔會加強場內巡查，若發現違反租用協議的情況，將按程序跟進處理。