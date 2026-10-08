流感｜11歲女童患甲流情況嚴重　衛生署料流感活躍度未來數周高水平波動

衞生署衞生防護中心昨日(7日)錄得一宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的11歲女童，她曾出現咳嗽及發燒，上周六(3日)因呼吸急促和嘔吐到私家診所求醫，被轉介至瑪麗醫院急症室，需留院治理。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型(H1)流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人目前在醫院的兒童深切治療部留醫，情況嚴重。

新冠疫情後流感免疫力改變

衛生署緊急應變及項目管理處主任梁耀康今早(8日)在電台節目指出，本港自6月底進入流感季節，過去兩周流感活躍程度維持高水平，預料未來數周將會於高水平波動。他解釋，今年1至3月沒有出現冬季流感季節，加上目前主流病毒株由今個流感季節初期的甲型H3病毒，轉成甲型H1病毒，影響市民整體免疫力，令流感季節延長。雖然上月初已出現流感高峰，相信活躍程度會逐漸回落，但速度較過往緩慢，舉例去年夏季流感季節延長至12月底完結，相信與新冠疫情後市民流感免疫力改變有關。