富泰邨女童拎啤酒　防止虐兒會：負重不應超體重10% 超出負荷或危害身體

屯門富泰邨一名小學女童獨拎約20罐啤酒上斜，事件引起社會關注。防止虐待兒童會總幹事婁小君今早(8日)在電台節目引述衞生署相關指引，指兒童的負重上限不應超過其自身體重的10%，若超出體能極限的負重，易對兒童發育中的骨骼及身體造成危害。涉事行為從常理判斷已明顯超出兒童負荷，呼籲大眾與專業人士貫徹「兒童優先」原則，應及早辨識及介入。

施加不合理精神壓力可構成心理傷害

婁小君表示，從今次事件可見公眾對保護兒童的意識提高了很多，兒童權利及安全很重要。虐待兒童的法定與專業定義範圍甚廣，主要涵蓋身體傷害及虐待、疏忽照顧、性侵犯及心理傷害及虐待。其中心理範疇相對較難識別，但兒童亦會出現一些徵狀，例如焦慮、不開心等，又若兒童平日重複肩負一些與年齡不符的責任，可能正受到傷害或虐待。她強調即使沒有肉眼可見的身體挫傷，家長若施加不合理的精神壓力或超出承受力的要求，同樣可能構成深遠的心理傷害，因此需提高警覺及多加留意，持續去觀察及評估，希望能及早識別和介入。