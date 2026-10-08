香港單車節於周日（10月11日）舉行，非競賽騎行項目「56公里組」今年首次推出「五隧三橋」路線，包括首度開放予單車節的中九龍繞道，「32公里組」則繼續途經「兩隧兩橋」路段。兩個組別主要賽道均包括西九龍公路、昂船洲大橋、南灣隧道、長青隧道和汀九橋等，本港多區在周日凌晨1時起會分階段封路、下午約1時15分前分階段重開，期間有約120條專營巴士線及7條專線小巴路線要改道、縮短路線或搬站。
警方建議駕駛人士避免駕車前往受影響地區
警方呼籲市民和旅客應盡量使用公共運輸服務（特別是鐵路），並留意相關服務的臨時改道及車站遷移安排。如需前往西九文化區、機場快線九龍站或廣深港高速鐵路香港西九龍站，請預早計劃行程，避免因封路或交通改道而延誤行程。此外，警方建議駕駛人士請避免駕車前往受影響的地區，如遇交通擠塞，請保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場警務人員的指示。
運輸署預計單車節舉行期間，青嶼幹線往九龍方向、荃灣路往九龍方向、佐敦道往九龍站方向、渡船街往尖沙嘴方向、海泓道往佐敦方向、連翔道、加士居道天橋、東九龍走廊、啟德隧道、龍翔道及呈祥道，交通較過往周日更擠塞。
同日舉行UCI 1.1級公路賽
今屆單車節有逾6,000名選手報名，同日會舉行國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽，有來自11個國家及地區的17支隊伍參與，包括6支世界職業單車隊、6支職業單車隊、4支洲際單車隊和中國香港單車代表隊，共100名選手。今年賽事採用全新100公里路線，車手會在西九文化區博物館道出發，橫跨油尖旺、深水埗、葵青及九龍城四區。
主辦活動的旅發局指，賽事當日西九文化區藝術公園大草坪會舉行單車節嘉年華，設有音樂表演等節目，亦會同步直播部分UCI賽事，以及讓公眾試玩板式網球、台克球等新興運動。