旅發局林建岳：無法坐着等人來香港 倡每周辦活動吸旅客留更久

旅發局主席林建岳 (吳康琦攝/資料圖片)

旅發局主席林建岳表示，要達致本港首份《五年規劃》當中的旅遊業增長46%的指標，無法坐着等人來香港，提出每星期都舉辦連續不同的活動，並以套裝式推廣，提高旅客延長在港逗留意慾。

林建岳接受報章訪問時認為要吸引旅客來港甚至重訪，「每次都要想新事情」，不能以同樣方式舉辦活動，也要以「package」（套裝式）推廣，他指業界無法要求旅客「來」或「不要走」，但若連續數天、 每周舉辦不同活動，有助延長旅客留港時間及消費。他舉例，旅發局月底在中環海濱舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」，就以套裝形式，與全港餐廳及酒吧推出優惠，而下周六起首次推出的「香港萬聖月」，以及將11月訂為香港美食月，局方一連3周舉辦活動，讓旅客有更多選擇。

《施政報告》提到設計串連電影場景的路線，林建岳說，最快本月底推出電影場景指南，供旅客參考。 他又建議，聯同大灣區其他城市推動「一程多站」，以吸引更多國際旅客。 建議成立團隊對口國際娛樂公司 邀歐美日韓巨星演出 《五年規劃》提出至2030年，在啟德體育園演出的非本地藝人比例增至60%。林建岳建議政府成立專門團隊，與國際娛樂公司對口，主動邀請歐美和日韓巨星來港，同時提供行政支援，包括加快辦理演出團隊工作簽證、協助大型舞台裝置清關，降低主辦單位來港成本，又建議香港串連上海及北京等內地城市，一同洽談表演者演出。