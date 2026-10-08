蔡天鳳碎屍案｜蔡天鳳3戶口存款約640萬元 辯方質疑不夠錢置業 蔡母：啲錢畀人呃晒

28歲名媛蔡天鳳2023年2月疑遭殺害後碎屍肢解，蔡前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，三人否認謀殺罪，鄺港傑及鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球不承認阻止合法埋葬屍體罪。案件今日(8日)踏入第12日審訊，蔡天鳳母親張燕花繼續接受代表鄺球的大狀戴奧偉盤問，稱其丈夫、蔡天鳳繼父蔡楚生每月給過百萬元家庭作生活費，她於兌換店提取，強調「我照顧嘅人多，屋企兄弟姐妹好多，我唔係淨係顧自己㗎」，因此生活費「有時無剩」。

張燕花：夫每月給逾百萬元生活費 兌換店提取 辯方關注張燕花的家庭資產，張指他們早年居住的黃埔花園單位由丈夫蔡楚生「一次過」付款購入，另他每月轉交過百萬予張作為生活費，張從兌換店取現金，「幾乎都無入銀行」。被問為何生活費這麼多，張稱「唔係每個月都用曬，有工人、廚師，有時請呢個，請嗰個」，又指蔡天鳳的子女後來到英國留學。張又稱「我屋企兄弟姐妹好多，我唔係淨係顧自己㗎，個個都有細路仔」，因此生活費「有時無剩」。辯方呈上土地註冊處文件，證明物業曾經承做按揭，並且一度加按，張表示是丈夫簽名及決定，又指做生意周轉很正常。

辯方質疑蔡繼父欠債龐大 張稱大概知債務 張燕花指丈夫「唔係好有錢，但每個月都有一百幾廿萬」，又指「佢管出面、我管屋企㗎嘛」。辯方質疑蔡楚生不是成功商人，經營生意不善致欠債龐大。張反駁「唔好咁樣抹黑喎」，稱大概知悉債務，強調認識丈夫時對方經營3間茶樓，每月賺二至三百萬元，「佢賺幾多錢要話畀你聽咩？」又指「海南（生意）真係賺錢」。蔡楚生每次回港，都會「幾十萬、幾十萬咁俾」蔡天鳳，「當正親生女兒」。 張稱親戚朋友都幫 「呢個畜牲我都幫啦」

辯方問為何不把錢交回丈夫還債。張稱「識我嘅人你可以打聽，我好幫人」，辯方關注為何張燕花仍向鄺家提供金錢支援，她指鄺港智「一個月都用我幾多錢，佢都冇錢，佢買咩都係叫我買」辯方追問為何要這樣幫鄺港智？她稱「咁佢當時係我女婿吖嘛」、「我親戚朋友都幫，唔好話個畜生我唔幫啦」、「養咁多人，兩個孫、兩個細路仔，幾兄弟姊妹，呢家吸血鬼，一蚊都冇畀過養細路仔！」、「佢哋冇買過一樽奶粉係事實」，指她照顧鄺家，連鄺球妻子李瑞香的買餸錢都有支持。

辯方呈堂蔡天鳳的遺產管理書，指張燕花及蔡天鳳伴侶譚方駿為遺產管理人。文件顯示，蔡在星展銀行有約340萬港元，花旗銀行有約200萬港元，渣打銀行則少於100萬港元。辯方指，張曾供稱蔡有能力支付2000萬現金置業，但文件可見蔡沒有足夠金錢。張稱女兒說可以負擔：「你話佢唔夠錢買樓，佢未走5日前都仲話要比500萬我，佢錄音呀，冇得假㗎....佢冇講過大話，啲錢就係畀人呃晒 」。 案件編號：HCCC198/2025