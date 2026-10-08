觀塘內地男3000萬元金粒變8支柔順劑，警起回贓物拘兩賊。

警方昨日(7日)清晨時分接獲一名內地男子報案，指自己與及一名同行友人入住觀塘區內一間酒店期間，存放於行李箱內、總重量達30公斤，約值3,000萬港元的金粒，懷疑被人「偷龍轉鳳」，換成8支相約重量既柔順劑，而同行友人則逃去無蹤。
同行友人為案中主腦
案件隨即交由觀塘警區刑事部接手調查，發現案中主腦為受害人的同行友人，他涉嫌安排另外兩名男子，提早購買同黃金相約重量的柔順劑，同時預訂同一間酒店相鄰的房間，並趁受害人離開酒店房間落街吸煙的短暫空檔，開門讓接應兩人進入房間進行調包，僅2分鐘就將30公斤重的黃金換走。
接報後數小時鎖定涉案男身份
警方隨即展開全面追捕行動，期間賊人登上不同交通工具離開，亦在途中多次轉換交通工具，試圖擾亂警方的調查方向。透過檢視及分析大量閉路電視片段，成功於接報後數小時鎖定全部3名涉案男子身份，於案發當日中午，成功於大埔區內拘捕一名男子，並在其身上搜出一張大埔區賓館的房卡，隨即押解他返回賓館房間，並在房內起回全部失竊的3,000萬元黃金。同時，人員在羅湖管制站，趁另外一名男子試圖逃離香港之際將其拘捕。兩名被捕人士分別為27歲及41歲、持雙程證的中國籍男子，他們現正被扣留調查。至於案中最後一名疑犯，警方發現他在受害人報案前已經離境，正全力追緝在逃人士歸案。