觀塘內地男3000萬元金粒變8支柔順劑，警起回贓物拘兩賊。

警方昨日(7日)清晨時分接獲一名內地男子報案，指自己與及一名同行友人入住觀塘區內一間酒店期間，存放於行李箱內、總重量達30公斤，約值3,000萬港元的金粒，懷疑被人「偷龍轉鳳」，換成8支相約重量既柔順劑，而同行友人則逃去無蹤。

同行友人為案中主腦

案件隨即交由觀塘警區刑事部接手調查，發現案中主腦為受害人的同行友人，他涉嫌安排另外兩名男子，提早購買同黃金相約重量的柔順劑，同時預訂同一間酒店相鄰的房間，並趁受害人離開酒店房間落街吸煙的短暫空檔，開門讓接應兩人進入房間進行調包，僅2分鐘就將30公斤重的黃金換走。