富泰邨女童拎啤酒 《東張》訪問父母自爆拎綜援「每年去幾次旅行」

近日流傳一條片段，屯門富泰邨一名11歲女童手持兩大袋啤酒、背著重甸甸破爛書包緩慢行走，引起社會關注。警方昨日(7日)拘捕女童的38歲繼父及32歲母親，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。這對父母被捕前，無綫電視節目《東張西望》到訪了女童一家單位了解情況。父母受訪時否認涉及虐待兒童的行為，又自爆一家人領取綜援，「每年都有幾次去旅行」，引發網民熱議，節目播出後，網民「起底」涉事母親社交平台，揭發其擁有迪士尼金卡，為女兒過生日購買近600元的生日蛋糕，質疑這對父母的經濟狀況是否真的需要領綜援。

女童的母親聲稱事件純屬誤會，指丈夫因貪平大手購入啤酒，相關的啤酒是自己喝，更指自己「以前飲12罐，醫生話戒酒係逐罐戒，唔係一次過減半，咁而家都係keep住飲5罐。之前細佬未返學就推BB車，啤酒全部塞晒入BB車，因細佬返學冇攞BB車，爸爸拎住書包又要湊住細仔，冇攞BB車，因為返緊學。」她指自己的大女11歲，形容她大小肌比較弱，因此她覺得比較重，而她的腳瘦小是家族遺傳，又指書包比起啤酒更重，強調沒有對女兒不好。

女童亦有受訪，她表示父親要照顧弟弟，因此自己和妹妹要求「分工合作」分擔家務，母親亦患有長期病，需要多多照顧她。父親指一家人會去主題樂園萬聖節鬼屋，「如果我唔錫佢，就唔會同佢去埋旅行。」女童表示他們一家人去了北京，不見了手機，「爸爸就買返部手機畀我。」

繼父澄清愛錫仔女 認奪回啤酒一刻「暴力咗少少」

對於事件面對網民批評，父親指自己受到很大壓力，「街都唔敢出，學都唔敢返」，母親又指「每年都有幾次去旅行、去玩」，強調將最好資源全部給予孩子，「每個月學SEN嗰啲上堂，成300蚊，交足7堂，差唔多每個月都用成2000幾蚊畀佢哋去學，真係想佢哋好」，他們指一家人是領取綜援，所有錢都滿足子女。