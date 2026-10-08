警國安處拘兩男女包括黃嘉浩，涉發佈煽動帖文同時賣保險圖利。

消息指，男子為前本土組織「北區動源」成員黃嘉浩，自稱為本港一間投資公司的理財顧問，持有保險中介人牌照，涉嫌於不同社交平台上營運專頁，發布煽動他人對特區憲制秩序憎恨的帖文，同時藉此銷售保險產品圖利；女子則為黃的女友人，本身並非從事保險業亦未持有保險中介人牌照，疑受黃嘉浩唆擺協助管理社交媒體。警方在行動前取得法庭搜查令，搜查各被捕人的住所及檢取相關證物。兩名被捕人將獲准保釋候查。

警務處國家安全處於前日(6日)在九龍區拘捕一名38歲男子及一名38歲女子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第二十四條「出於煽動意圖作出一項具煽動意圖的作為」罪。

據悉，有人於黑暴期間成立一個名為「黃式保險(YellowInsurance)」的社交媒體專頁，推銷保險之餘，多次發帖文支持黑暴及聲援「手足」，又發放訊息抹黑中央、特區政府及宣揚「港獨」。《香港國安法》生效後，該專頁改以「軟對抗」方式繼續煽動反中亂港，以話題標籤(Hashtag)或所謂「藏頭詩」等「擦邊球」的隱晦形式發表，同時亦宣傳黑暴歌曲「願榮光歸香港」、不同黃店，以及參與「黃色經濟圈」手機應用程式「懲罰 Mee」，企圖潛移默化荼毒社會大眾。

該專頁聲稱可為顧客安排各類保險服務，但並無交待負責人身份及負責人是否持有相關牌照；專頁亦仿傚「黃色經濟圈」的營運方式，借帖文暗示平台由反政府「黃人」經營，利用「黃色光環」吸引黃營消費者透過其專頁投保，再收取相關保險分成作收入。消息指，被捕兩人涉嫌管理上述專頁。