涉用行山杖和菜刀襲擊男友頭部　妄想症婦人被判3個月醫院令

一名婦人去年以行山杖和菜刀襲擊六旬男友，使其頭部留下3處裂傷，需送院縫針。婦人事後到警署自首，提堂後一直還押小欖精神病院，早前承認一項有意圖而傷人罪，今日(8日)於區域法院判處3個月醫院令。
被告徐秀春(現年44歲)，承認於2025年7月8日在西貢北港路2號北港新村某屋內，意圖使駱姓男事主身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。案情指，被告與事主案發時是同居情侶關係，事主原本在家使用手機，突然後腦受襲，轉過頭來後看到被告手持菜刀，遂叫她放下刀。被告照做及協助止血，同日到警署自首，警誡下稱因感情問題，一時衝動下犯案，用行山杖打了一下及用菜刀打了兩下。事主同日送院發現頭部3處裂傷，其中兩處深可見骨須縫針。
法官高偉雄判刑前引述辯方求情指，被告與前夫育有1女，現時就讀大學，被告曾任職侍應，惟自2015年失業至今，在加拿大認識事主，發展成情侶同居3年，疫情期間回港。被告返鄉期間事主曾病重入院，兩人失去聯絡，被告得悉後回港探望，與事主弟弟起衝突受阻，本案案發出於鎖匙問題，觸發早年照顧女兒及與事主弟弟起衝突引致的精神病。被告被捕後一直還押小欖精神病院，深感悔疚，事主亦求情指被告因照顧自己及起衝突，引致思緒混亂精神崩潰，請求法庭輕判。
高官指被告提堂後還押小欖精神病院至今，一直接受藥物治療妄想症，如今雖有改善，惟仍有妄想症狀且抗拒藥物治療。高官續指，被告無預謀犯案，雖無證據指事件導致男事主有任何永久傷殘，但其傷勢不輕，考慮到被告受精神病影響而犯案，判處醫院令後醫生可視乎情況申請延長羈押，故採納報告建議，判處3個月醫院令。
案件編號：DCCC1565/2025