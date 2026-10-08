涉用行山杖和菜刀襲擊男友頭部　妄想症婦人被判3個月醫院令

一名婦人去年以行山杖和菜刀襲擊六旬男友，使其頭部留下3處裂傷，需送院縫針。婦人事後到警署自首，提堂後一直還押小欖精神病院，早前承認一項有意圖而傷人罪，今日(8日)於區域法院判處3個月醫院令。

被告徐秀春(現年44歲)，承認於2025年7月8日在西貢北港路2號北港新村某屋內，意圖使駱姓男事主身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。案情指，被告與事主案發時是同居情侶關係，事主原本在家使用手機，突然後腦受襲，轉過頭來後看到被告手持菜刀，遂叫她放下刀。被告照做及協助止血，同日到警署自首，警誡下稱因感情問題，一時衝動下犯案，用行山杖打了一下及用菜刀打了兩下。事主同日送院發現頭部3處裂傷，其中兩處深可見骨須縫針。