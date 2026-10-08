農曆新年2027｜維園年宵競投激烈 乾貨「檔王」6.4萬 按年貴四成 學生嘆成本高難入場 (李朗僑攝)

維園年宵競投今日踏入第二天，處理部分乾貨攤位出租；競投氣氛熱烈，競投場地幾乎坐滿。有大學生指，攤檔暫看起步價已達兩萬元，指成本過高難以入場，或需轉到其他年宵市場。另外，今年乾貨攤位最高成交價為6.4萬元較去年多逾萬元，成乾貨「檔王」。得標當主表示，已在相關檔位經營數十年，因此「幾貴都會投」。他又指，第一天乾貨攤位整體價錢普遍上升，認為是在經濟不景下，人們希望在年宵這個傳統過年前旺季搏一搏所致。 今年維園年宵市場共設400個攤位，包括216個乾貨攤位、180個濕貨攤位及4個快餐攤位。普通乾貨攤位闊3米、深1.5米，大型乾貨攤位則闊4.5米、深2米，今年兩類攤位的底價與去年相同，分別為8,540元及12,810元。

檔王檔主：大家都想年宵搏一搏 相關攤位昨日起一連三日進行公開競投。今日(8日)進行第二日競投，涉138個乾貨攤位；到場參與競投的市民眾多，現場一度與加開坐位。至於競投亦相當激烈，大部份攤檔都經過多次叫價，大多都高於2萬元。其中靠近維園網球場的75號檔位，以數十口叫價，終以6.4萬元成交，為乾貨攤位「檔王」。 得標的和興隆潮州花生糖執行董事劉智穎表示，已在同一位置經營超過十年，主要售賣懷舊香港小食；今年攤位租金高達6.4萬元，較上年同一位置貴了約六至七成，感覺相當昂貴，原本預期約4萬元左右。

他指出，今年競爭明顯較上年激烈，第一天乾貨攤位整體價錢普遍上升。他認為，「依家外面經濟唔好好多人都想喺年宵呢啲大日子，搏一搏執返個尾彩」。

競投者「速戰速決」盡快落標 另一位檔主陳先生今年以2萬元投得66號攤位，較原先預期約1.7萬元為高。他表示，今年感覺競投相當激烈，因此決定「速戰速決」盡快落標，沒有多想。他指，本就有少許預算空間，加上與幾位朋友一齊參與，因此尚可應付租金。 陳先生提到，其中一名拍檔專門售賣貝果，產品頗有名氣，曾獲大型集團招攬入商場，但因目前有空閒時間，便一齊出來「玩吓」。他強調香港生活有時頗為沉悶，這次主要是抱著玩樂心態，不太擔心蝕本，參考過往數據及朋友經驗，普遍都能回本甚至賺錢。

競爭激烈學生難進場 維園年宵向來是學生體驗商業運作與創業過程的重要機會，但今年競爭激烈，或令部分學生難以入場，甚至要放棄。林同學、馬同學及葉同學今年代表學生組織「磁力」，參與競投希望投得攤檔，出售文創產品。 主席馬同學表示，「磁力」一名寓意吸引更多財運與人氣回流香港。不過，考慮到維園成本較高，他們未必會選擇在該處設攤。他續指，去年攤檔均價僅約1.7萬元，遠低於今年起步的2萬元。競投如此激烈，源於去年標價偏低，加上年宵人流不俗，令投標者更有信心。

馬同學又指，會視乎明日情況再決定是否繼續爭取維園攤位。他們認為維園仍是香港最具標誌性及好玩的場所，因此不太考慮其他年宵市場，甚至可能放棄設攤。 投得連位冀同學寶貴經驗 盈餘屬次要 另一學生組織「HKJSASU」則投得維園年宵61至62號檔位。負責人郭先生表示，今年是第二年參與年宵，主要希望讓中學幹事從零開始組織活動，累積商界實戰經驗及團隊合作能力，屬非牟利性質。他們計劃售賣自家設計的產品，包括公仔、寓意賀年揮春、鎖匙扣及紀念品等。

他又指，今年競爭明顯較上年激烈，整體投標價高出一倍以上，部分轉角位更達六萬多元；即使同一街區的相鄰檔位，價錢也可相差近半。他強調，最重視的是同學所得的寶貴經驗，盈餘屬次要。他指，天氣對人流影響甚大，並觀察到今年整體氣氛樂觀，從高企的投標價可見一斑。