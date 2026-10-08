嶺大向郭晶晶頒授榮譽院士　讚揚為人謙遜低調

嶺南大學於今日舉行榮譽院士頒授典禮，向郭晶晶等5人頒授榮譽院士銜，以表彰他們在各自專業領域取得的卓越成就，以及對造福社會和教育界作出的重要貢獻。

今年獲嶺大頒授榮譽院士銜的5位傑出人士分別為章曼琪、郭晶晶、馬逢國、施榮懷以及楊勳。代表各榮譽院士在典禮上致謝辭的施榮懷，向嶺大致以最誠摯的感謝，並說今天一同獲頒榮譽院士的皆是社會各界的典範翹楚，章曼琪多年來鼎力支持嶺大建設與發展，為學府穩步前行貢獻良多；郭晶晶縱橫體壇屢創佳績，退役後積極投身公益與青年培育工作，以正能量引領新一代成長；馬逢國深耕文化傳承與社會服務多年，積極推動內地和香港文教交流；楊勳立足商界、心繫社會，長年支持教育育才事務。