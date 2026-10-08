嶺大向郭晶晶頒授榮譽院士　讚揚為人謙遜低調

嶺南大學於今日舉行榮譽院士頒授典禮，向郭晶晶等5人頒授榮譽院士銜，以表彰他們在各自專業領域取得的卓越成就，以及對造福社會和教育界作出的重要貢獻。
今年獲嶺大頒授榮譽院士銜的5位傑出人士分別為章曼琪、郭晶晶、馬逢國、施榮懷以及楊勳。代表各榮譽院士在典禮上致謝辭的施榮懷，向嶺大致以最誠摯的感謝，並說今天一同獲頒榮譽院士的皆是社會各界的典範翹楚，章曼琪多年來鼎力支持嶺大建設與發展，為學府穩步前行貢獻良多；郭晶晶縱橫體壇屢創佳績，退役後積極投身公益與青年培育工作，以正能量引領新一代成長；馬逢國深耕文化傳承與社會服務多年，積極推動內地和香港文教交流；楊勳立足商界、心繫社會，長年支持教育育才事務。
讚揚郭晶晶謙遜低調
嶺大讚揚郭晶晶揮別競技賽場後，將二十餘年親身征戰的寶貴經驗傾囊而出，持續推動國際跳水運動規範化與多元化長遠發展。深耕專業之餘，郭晶晶長年奔走內地各地投身公益。嶺大指郭晶晶追求卓越、謙遜低調，以持續不輟的公益實踐，詮釋了專業造詣最珍貴的價值在於回饋社群。
章曼琪為現任龍匯創建諮詢有限公司副主席，在金融投資及企業管治領域聲譽卓著。章曼琪自2012年起參與嶺大管治，歷任司庫、校董及諮議會委員。
嶺大指港區全國人大代表馬逢國對香港文化創意產業發展、公共事務推進，以及促進香港與內地文化交流、支持國家科研事業作出非凡貢獻。他歷任香港藝術發展局主席、香港電影發展局主席、西九文化區管理局董事局成員及香港演藝學院校董會副主席等要職，致力將香港打造成為亞洲創意樞紐。
施榮懷為現任全國政協常委，是享譽商界、卓有建樹的愛國愛港領袖。他曾出任嶺大校董會及諮議會成員，鼎力支持大學建設，協助籌募資源，為嶺大長遠發展獻策獻力。其關懷青年培育、對大學發展傾注心力，於2014年獲授予榮譽諮議會成員榮銜，以表彰其對嶺大的卓著貢獻。
中國外商投資企業協會副會長楊勳，為香港與內地紡織成衣業的重要橋樑。教育是楊勳最牽掛的事業，曾走進逾百所院校演講逾200場，以自身奮鬥的故事感染年青一代。