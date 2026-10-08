北都推100萬平方米經濟樓面面積　甯漢豪：不會衝擊核心商業區

立法會繼續合併辯論本港《第一個五年規劃》及新一份《施政報告》致謝議案，發展局局長甯漢豪表示，五年規劃為北部都會區訂立約束性指標，5年間產出900公頃熟地，當中200公頃規劃做公私營房屋的住宅用地；另外300公頃做基建及社區設施，餘下400公頃屬於產業用地。
甯漢豪說，北都未來5年提供100萬平方米的經濟樓面面積，並不會衝擊現時核心商業區的空置商業樓面，她強調兩者並無關係，因為有關經濟樓面，都是位於河套區與新田科技城產業用地，屬於創科產業的樓面，與傳統的商業樓面並無關係。
甯漢豪提到，繼今年8月政府成功批出洪水橋片區開發項目後，政府正籌劃將粉嶺北片區開發項目推出市場，短期之內亦都會繼續與曾與政府表達意向的企業溝通。她又說，立法會有望今年之內通過北部都會區發展條例草案，其後政府將提交首批五條附屬法例，爭取各項便利措施於明年首季生效。
黃偉綸稱北都未來5年將產出900公頃熟地 料區內提供7萬單位
財政司副司長黃偉綸表示，政府在2026/27至2030/31年度的五年期之間，在北部都會區產出900公頃熟地，預計在區內提供7萬個住宅單位，以及100萬平方米的經濟樓面面積。他形容指標和數據進取，彰顯政府對北都的高度重視，以及對改善民生和推動經濟的決心。
黃偉綸說，北都已不是一張藍圖，陸續進入收成期，古洞北第一個公共屋邨古雋邨，會在年底入伙，區內多個的私人屋苑亦會在今明兩年陸續推出。東鐵綫古洞站明年啟用，以及各種配套社區設施陸續到位，古洞北將為市民提供一個全新的宜居社區。洪水橋片區在8月成功批出，中標公司除了負責片區的基建和住宅發展，亦會興建與營運智慧現代物流中心，預計會投資大約168億元，帶來超過6000個就業機會。洪水橋產業園公司正全力招商引資，已與一些具規模的企業開展商討，政府明年上半年會為元朗南先進建造業產業園區，邀請市場提交發展意向書。
他提到政府特別重視北都大學城發展，其中在上月17日推出了三幅洪水橋大學城的校園區用地，讓合資格的專上院校申請，院校最快明年開始進駐。