北都推100萬平方米經濟樓面面積　甯漢豪：不會衝擊核心商業區

甯漢豪說，北都未來5年提供100萬平方米的經濟樓面面積，並不會衝擊現時核心商業區的空置商業樓面，她強調兩者並無關係，因為有關經濟樓面，都是位於河套區與新田科技城產業用地，屬於創科產業的樓面，與傳統的商業樓面並無關係。

立法會繼續合併辯論本港《第一個五年規劃》及新一份《施政報告》致謝議案，發展局局長甯漢豪表示，五年規劃為北部都會區訂立約束性指標，5年間產出900公頃熟地，當中200公頃規劃做公私營房屋的住宅用地；另外300公頃做基建及社區設施，餘下400公頃屬於產業用地。

甯漢豪提到，繼今年8月政府成功批出洪水橋片區開發項目後，政府正籌劃將粉嶺北片區開發項目推出市場，短期之內亦都會繼續與曾與政府表達意向的企業溝通。她又說，立法會有望今年之內通過北部都會區發展條例草案，其後政府將提交首批五條附屬法例，爭取各項便利措施於明年首季生效。

黃偉綸稱北都未來5年將產出900公頃熟地 料區內提供7萬單位

財政司副司長黃偉綸表示，政府在2026/27至2030/31年度的五年期之間，在北部都會區產出900公頃熟地，預計在區內提供7萬個住宅單位，以及100萬平方米的經濟樓面面積。他形容指標和數據進取，彰顯政府對北都的高度重視，以及對改善民生和推動經濟的決心。