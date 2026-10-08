核數師涉屯馬線車廂非禮女子罪脫　官指未能完全穩妥接納事主證供

一名核數師涉於2024年在屯馬線車廂內非禮一女子，他否認一項猥褻侵犯罪，案件今日(8日)於九龍城裁判法院裁決。裁判官陳志輝稱，事主首次錄口供時無提及部分事件細節，包括事發時她與被告的距離等，法庭未能確定事發經過，基於疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。

被告陳力恆(47歲)，報稱核數師，被控於2024年8月2日，在何文田站與紅磡站之間屯馬線某車廂內猥褻侵犯另一人，即女子X。X審訊時供稱，站在車廂時感覺到有人從後用手背觸碰她的臀部，她轉身後只見被告，認為是被告摸她。被告自辯指，在車廂內步行時X無故擋路，X又用手機對着他拍攝，因此瞪住X，X說如果再瞪住她「就可以告到非禮」。