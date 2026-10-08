核數師涉屯馬線車廂非禮女子罪脫　官指未能完全穩妥接納事主證供

一名核數師涉於2024年在屯馬線車廂內非禮一女子，他否認一項猥褻侵犯罪，案件今日(8日)於九龍城裁判法院裁決。裁判官陳志輝稱，事主首次錄口供時無提及部分事件細節，包括事發時她與被告的距離等，法庭未能確定事發經過，基於疑點利益歸於被告，裁定被告罪名不成立。
被告陳力恆(47歲)，報稱核數師，被控於2024年8月2日，在何文田站與紅磡站之間屯馬線某車廂內猥褻侵犯另一人，即女子X。X審訊時供稱，站在車廂時感覺到有人從後用手背觸碰她的臀部，她轉身後只見被告，認為是被告摸她。被告自辯指，在車廂內步行時X無故擋路，X又用手機對着他拍攝，因此瞪住X，X說如果再瞪住她「就可以告到非禮」。
部分細節僅在後來錄取的口供出現
辯方指，X於事發日錄口供，兩日後警員要求再錄口供時，X指不想回憶事件，也不想花時間在警方的調查上，但堅持追究。後來警方指證據不足，X於去年2月要求繼續調查，同年6月警方要求X錄第二份口供。裁判官裁決時指，X的首份口供無提及事發日她轉身後與被告之間的距離，以及觸碰她的物件的軟硬程度等，令人不明白為何X記憶猶新時沒有在口供中提及部分細節，卻在後來錄取的口供中出現。由於本案無閉路電視片段作為證據，也無其他目擊事件的證人，法庭未能完全穩妥地接納X的證供。
疑點利益歸於被告下裁定罪脫
至於被告的證供，裁判官指法庭不明白為何被告與X不相識且無過節，X卻突然攔住被告，因此認為被告的說法不合理，加上被告聲稱遭X指控後，為保護自己而拍攝X的照片，法庭不明白有何證據價值，不接納被告的證供，但由於法庭未能確定事發經過，在疑點利益歸於被告下裁定罪脫。
案件編號：KCCC 1566/2026