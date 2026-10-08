房屋經理學會倡立例設「強制維修基金」 引入智方便驗證業主身份

本港舊樓保養及大廈管理問題備受關注，香港房屋經理學會今日（8日）舉行傳媒午宴，發表多項針對舊樓維修及《建築物管理條例》修訂的建議。學會建議立例設立「強制維修基金」，由業主日常管理費撥備，減輕大維修集資負擔。同時引入「智方便」個人碼，確認業主身份及推行電子投票，

因應宏福苑火災，早前《施政報告》提出，改革舊樓維修制度，包括制定更嚴謹的顧問和承建商預審名單。房屋經理學會會長黃寶珍表示，支持政府為「三無大廈」及高風險舊樓代為統籌大維修，透過及早介入，減低潛在社區安全隱患，並促請政府立例設立「強制維修基金」，業主由日常管理費撥備，用作日後大維修，減輕業主集資的負擔。她續指，樓宇規劃設計階段應引入物管專業意見，制定不同階段的管理策略及計劃性維修保養方案，做好樓宇全生命周期的管理。