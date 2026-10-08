房屋經理學會倡立例設「強制維修基金」 引入智方便驗證業主身份

本港舊樓保養及大廈管理問題備受關注，香港房屋經理學會今日（8日）舉行傳媒午宴，發表多項針對舊樓維修及《建築物管理條例》修訂的建議。學會建議立例設立「強制維修基金」，由業主日常管理費撥備，減輕大維修集資負擔。同時引入「智方便」個人碼，確認業主身份及推行電子投票，
因應宏福苑火災，早前《施政報告》提出，改革舊樓維修制度，包括制定更嚴謹的顧問和承建商預審名單。房屋經理學會會長黃寶珍表示，支持政府為「三無大廈」及高風險舊樓代為統籌大維修，透過及早介入，減低潛在社區安全隱患，並促請政府立例設立「強制維修基金」，業主由日常管理費撥備，用作日後大維修，減輕業主集資的負擔。她續指，樓宇規劃設計階段應引入物管專業意見，制定不同階段的管理策略及計劃性維修保養方案，做好樓宇全生命周期的管理。
倡執法部門打擊偽授權書 引入電子投票
政府早前就《建築物管理條例》修訂建議展開公眾諮詢，學會於上月9日向民政事務總署提交意見書。黃寶珍指，爭議性較高的委任代表文書方面，應由執法部門打擊偽造或欺詐等違法行為，並非僅限制委任代表文書的持有量。她建議，長遠應善用科技解決問題，如利用「智方便」個人碼確認業主身份，並引入電子投票。
房屋經理學會秘書王榮樂補充指，現行法規下業主大會僅限於現場投票，隨着科技發展，當局應考慮引入「智方便」、電子投票及視像會議等方式；同時呼籲業主積極出席業主大會，減低大廈管理決策遭少數人操控的情況。
在大型樓宇維修工程支援方面，學會提出將工程角色明確分拆為「驗樓顧問」、「監工顧問」及「承建商」三大類，並由發展局統籌，聯同警方及廉政公署審查投標公司背景，從源頭打擊圍標與利益衝突。
推廣智慧物管 善用AI提升物管質素
此外，面對業界人手短缺，學會亦鼓勵政府提供配套資金，推廣智慧物管應用，包括物聯網、AI影像識別及無人機等，提升樓宇安全及管理效率。房屋經理學會上屆會長游錦輝表示，機器人無法完全獨立運作，仍需前線人手協同，因此物業管理應採取「人手與機器人混合模式」，將洗水缸等厭惡性及高危工作交由機器人處理，前線人員則專注提供住戶關懷及處理複雜投訴，提升整體服務質素。