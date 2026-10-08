美酒佳餚巡禮月底舉行　萬豪14間酒店參展 　首推主廚發辦靈感餐飲體驗

新一屆香港美酒佳餚巡禮於10月29日至11月1日，在中環海濱活動空間及添馬公園舉行，今年活動設逾340個攤位，較去年增加逾10%，匯聚更多美酒美食。其中，萬豪旅享家宣布，匯聚旗下香港14間參與酒店的餐飲團隊將參與活動，帶來以本地時令食材入饌的創意菜式。
萬豪旅享家表示，今年的主題為「山海入饌 蘊味香港」，從塑造香港飲食文化的山海風土、時令食材及代代相傳的匠心工藝汲取靈感，創作精選菜單，並以三大主題區域形式呈現，包括在「盤中山海」將帶來以本地時令食材入饌的創意菜式，「杯中港韻」則透過精心策劃的品酒體驗和餐酒配搭。
全新「一席萬味」區域
至於最後一個區域「一席萬味」為今年全新增設，可讓賓客於專屬空間內品味精緻限定菜式，並享受以主廚發辦為靈感的餐飲體驗。現場亦將舉辦一系列限定場次，不只有萬豪旅享家旗下主廚及調酒師聯手呈獻，亦邀請來自香港及大中華區知名餐廳與酒吧的客席嘉賓同場獻技。
推出限量版精品
除了現場餐飲體驗，萬豪旅享家亦將聯乘香港百年紡織品牌利工民推出限量版精品系列，以深邃梅洛酒紅及柔和莎當妮奶白為主調，為賓客留下別具紀念價值的收藏。是次合作概念亦延伸至特別調製的雞尾酒「棉園雅聚」，將品牌經典服飾的質感與美學化作富有當代感的感官體驗。
韋博毅：為賓客帶來更多精彩的品味體驗
萬豪國際集團南區及港澳台區域副總裁韋博毅表示，香港是全球最具活力的美食之都之一，傳統與創新在此交融，成就獨樹一幟的餐飲面貌；萬豪國際集團很榮幸今年能帶來歷來最大規模的品牌餐飲體驗，透過團隊的創意，重新演繹大家熟悉的香港風味與城市活力。展望未來，會繼續透過這個平台探索更多可能性，為賓客帶來更多精彩的品味體驗，並以更多元的方式呈現香港飲食文化的豐富層次。