美酒佳餚巡禮月底舉行　萬豪14間酒店參展 　首推主廚發辦靈感餐飲體驗

新一屆香港美酒佳餚巡禮於10月29日至11月1日，在中環海濱活動空間及添馬公園舉行，今年活動設逾340個攤位，較去年增加逾10%，匯聚更多美酒美食。其中，萬豪旅享家宣布，匯聚旗下香港14間參與酒店的餐飲團隊將參與活動，帶來以本地時令食材入饌的創意菜式。

萬豪旅享家表示，今年的主題為「山海入饌 蘊味香港」，從塑造香港飲食文化的山海風土、時令食材及代代相傳的匠心工藝汲取靈感，創作精選菜單，並以三大主題區域形式呈現，包括在「盤中山海」將帶來以本地時令食材入饌的創意菜式，「杯中港韻」則透過精心策劃的品酒體驗和餐酒配搭。