安達臣道首置盤6座鋼筋偏離圖則　長實擬重建3幢：最省時

長實在觀塘區安達臣道的「港人首置上車盤」項目，前年被揭發全數6座大廈的鋼筋均偏離圖則。屋宇署表示，項目發展商計劃拆卸其中3座大廈，署方收到並已批准有關拆卸圖則。長實回應查詢指，每座大廈被視為獨立個案處理，向屋宇署提出修補工程方案過程非常耗時，研究後決定重建3座大廈為最節省時間的方案。

屋宇署未收拆卸工程申請

屋宇署回覆《am730》查詢指，項目6幢大樓均有部分鋼筋配置嚴重偏離批准圖則，去年已要求涉事建築項目的專業人士，提交補救方案供審批。署方早前接納結構工程師為其中3幢大樓提交的補救方案，為讓該等補救工程得以展開，署方今年5月撤回停工令，據了解補救工程已自同月陸續展開。至於餘下3座大樓，屋宇署稱項目發展商計劃拆卸重建，署方收到並已批准有關拆卸圖則，但至今未收到展開拆卸工程的申請。

長實回應查詢指，屋宇署早前檢視項目工程後，指出各大樓整體結構無明顯危險，但每座大廈均被視為獨立個案處理，向署方提出的修補工程方案要經過調查和論證，過程非常耗時。長實又稱，工程顧問此前已花近兩年時間，為其中3座進行調查及提出屋宇署認可的修補工程措施。因此，長實按最有效率及最符合經濟效益的前題作研究後，決定拆卸重建餘下3座大廈為最節省時間之方案，項目新承建商為中國鐵路工程(香港)有限公司。