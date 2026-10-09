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出版：2026-Oct-09 12:00
更新：2026-Oct-09 12:00

新皇崗口岸｜皇巴士完成近30年歷史任務功成身退　全盛時期一年客量1800萬

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每日穿梭新田及深圳皇崗口岸的皇巴士，即將完成近30年歷史任務。(資料圖片／周令知攝)

每日穿梭新田及深圳皇崗口岸的皇巴士，即將完成近30年歷史任務。(資料圖片／周令知攝)

新皇崗口岸10月12日早上6時30分啟用，全天候穿梭新田公共運輸交匯處與深圳皇崗口岸的「皇巴士」，亦將完成近30年歷史任務，曲終人散。全稱落馬洲—皇崗過境穿梭巴士的皇巴士，曾是旅客往返港深的主要公共交通工具之一，現時每日24小時服務，午夜12時至早上6時半約10至15分鐘一班車，其餘時段5至15分鐘一班，全程收費10元。

疫情期間一度暫停服務

皇巴士從最初僅10輛巴士穿梭兩地，全盛時期發展至30輛用車，載客量在2006年高峰期更高達1,800萬人次，但翌年落馬洲支線管制站啟用，客量自此開始減少。2020年新型肺炎疫情來襲，皇巴士服務隨落馬洲管制站暫停旅客通關而停駛，至2023年兩地全面恢復通關後才重投服務，惟客量已無復當年勇。由於新皇崗口岸容許港方公共交通直接駛到旅檢大樓，意味皇巴士服務亦將功成身退。

每日穿梭新田及深圳皇崗口岸的皇巴士，即將完成近30年歷史任務。(資料圖片／周令知攝) 每日穿梭新田及深圳皇崗口岸的皇巴士，即將完成近30年歷史任務。(資料圖片／周令知攝) 每日穿梭新田及深圳皇崗口岸的皇巴士，即將完成近30年歷史任務。(資料圖片／周令知攝) 每日穿梭新田及深圳皇崗口岸的皇巴士，即將完成近30年歷史任務。(資料圖片／周令知攝) 每日穿梭新田及深圳皇崗口岸的皇巴士，即將完成近30年歷史任務。(資料圖片／周令知攝) 每日穿梭新田及深圳皇崗口岸的皇巴士，即將完成近30年歷史任務。(資料圖片／周令知攝) 每日穿梭新田及深圳皇崗口岸的皇巴士，即將完成近30年歷史任務。(資料圖片／周令知攝)

俗稱從黃巴士到皇巴士

落馬洲管制站1989年啟用，兩年後開放客運過關，最初旅客只能乘搭「中港牌」私家車和跨境巴士等過關，至九十年代兩地政府為疏導經羅湖管制站過關的人潮，協議各自選出營辦商組成合營公司，經營跨境穿梭巴士，其中港方由九巴中標，雙方之後組成藝東有限公司，其後更名為新香港巴士有限公司。深圳一方的新福港運輸發展有限公司近年退出經營，皇巴改由新香港巴士獨營至今。

皇巴士1997年3月20日投入服務，初時每日早上7時至晚上9時提供服務，每15分鐘一班車，每程車費7元，並可按情況加密至3.5分鐘一班；同日落馬洲公共交通轉車站啟用，方便往返內地的旅客乘搭巴士和專綫小巴轉車。落馬洲管制站2003年1月改為全天候通關，皇巴士亦同步擴展至24小時服務。坊間最初因其車隊的黃色車身而俗稱「黃巴士」，及後逐漸改稱皇巴士，從政府新聞稿亦可見稱呼在2005年前後改變。

啟用在即的新皇崗口岸實施「一地兩檢」通關模式，港方公共交通可直接駛往旅檢大樓上落客，旅客毋須再乘搭皇巴士轉駁香港公共交通，意味皇巴士即將功成身退。政府早前指，運輸署一直與營辦商保持溝通，並正處理皇巴士的服務轉型申請，讓營辦商日後可安排皇巴士車隊繼續營運其他非專營巴士服務。皇巴士早前透露現時有44名員工，公司會為有意繼續服務的員工尋找可行的崗位轉職。

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