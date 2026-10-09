新皇崗口岸｜皇巴士完成近30年歷史任務功成身退　全盛時期一年客量1800萬

新皇崗口岸10月12日早上6時30分啟用，全天候穿梭新田公共運輸交匯處與深圳皇崗口岸的「皇巴士」，亦將完成近30年歷史任務，曲終人散。全稱落馬洲—皇崗過境穿梭巴士的皇巴士，曾是旅客往返港深的主要公共交通工具之一，現時每日24小時服務，午夜12時至早上6時半約10至15分鐘一班車，其餘時段5至15分鐘一班，全程收費10元。

疫情期間一度暫停服務

皇巴士從最初僅10輛巴士穿梭兩地，全盛時期發展至30輛用車，載客量在2006年高峰期更高達1,800萬人次，但翌年落馬洲支線管制站啟用，客量自此開始減少。2020年新型肺炎疫情來襲，皇巴士服務隨落馬洲管制站暫停旅客通關而停駛，至2023年兩地全面恢復通關後才重投服務，惟客量已無復當年勇。由於新皇崗口岸容許港方公共交通直接駛到旅檢大樓，意味皇巴士服務亦將功成身退。