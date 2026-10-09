港人投資股票信心按年減 第三季消費者信心指數跌

本港第三季消費者整體信心指數錄得83.1，按年下跌2.2%。有調查發現，港人第三季對投資股票、物價狀況、就業狀況等4個範疇信心按季下跌，就物價狀況和購買房屋方面的信心則上升。不過，中心指消費者對未來3個月購買房屋的信心分指數僅79.1，絕對數值仍然偏低，反映消費者在買屋方面信心不足。

香港城市大學決策分析及營運學系統計諮詢中心早前抽樣訪問332名成年香港居民，信心分指數以100分為分界線，最高分200分代表受訪者「信心飽滿」，最低分0分則代表「全無信心」。結果顯示，今年第三季香港消費者整體信心指數為83.1，按季下降2.2%，調查的6個範疇信心均按年下跌或保持平穩，其中投資股票的信心分為86，跌幅14.2%，其次是跌6.8%的物價狀況，信心分為76.2；就業狀況信心分亦減少4.4%至77.4，購買房屋的信心則按年維持不變，分數續為77.7。