am智庫｜樓價忌望大升 麥萃才︰北都發展宜強強聯手

特區政府上月中公布《施政報告》及香港首份「五年規劃」，當中再提及本港經濟上半年增速創下五年來最強半年度表現。香港浸會大學工商管理學院會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受專訪時指出，上半年平均達5.1%的增長率在已發展經濟體中表現突出，主要受惠於環球AI熱潮帶動高端貨物轉口。然而，經濟內部出現「冰火兩重」，部分行業仍在轉型陣痛中，未來落實北部都會時，須妥善運用長期融資，並透過深港聯手發揮互補優勢；而樓市則以平穩發展為上，毋須期望重現大升。

AI熱潮帶動轉口 麥萃才分析，香港出口貨值大幅增長逾兩成，核心動力來自環球對AI產品、伺服器及晶片等高端物料的龐大需求。本港作為轉口港，經由空運處理的高價值貨物統計納入GDP，令宏觀經濟數據亮麗；另一邊廂，玩具、成衣等傳統製造業出口相對緩慢，零售及餐飲業仍處於調整期。 與此同時，企業加速AI應用，令初級入門職位大幅縮減，大學畢業生就業市場面臨挑戰，失業率因而受到輕微壓力。他坦言，這類結構性轉型短期內難以徹底解決，年輕一代除了傳統學歷，更須積極掌握AI應用以適應新經濟環境。

發長債填補回報時間差 面對施政報告及五年規劃重點推動的北部都會區、科創及低空經濟等龐大工程，外界憂慮在財赤壓力下資金何來。麥萃才強調，北都建設屬於「投資」而非「消費」，其社會經濟效益遠大於前期投入，政府日後能透過產業進駐帶來的利得稅及市民薪俸稅逐步收回回報。 對於政府開支與地價收入短期的「時間差」，他認為完全可透過合適的財務安排處理，例如發行年期相匹配的長期債券，避免「借短貸長」。他亦提到目前香港未償還債項佔GDP比例仍極低，特區政府具備充足的財政空間適度發債。

借鑑片區深港互補短板 針對北都發展模式，麥萃才指出，中資企業早已習慣「片區開發」，有能力在承接高利潤項目之餘，兼顧基建等「豬頭骨」重任，值得香港借鑑。本港地產商熟悉住宅與商業開發，但缺乏整區營運工業及基建的經驗，未來在示範項目帶動下將逐步適應。 他強調，將北都納入五年規劃能確保大型基建免受政府換屆影響，貫徹長遠發展目標。此外，北都緊鄰深圳的核心商務區(CBD)，未來若能加強過關便利及河套區協同效應，將形成「香港做基礎科研與金融融資、深圳做轉化生產與產業鏈」的雙贏格局。

樓價平穩最利社會 對於施政報告整體對私人住宅市場著墨較少，麥萃才認為，樓市自去年低位已反彈約兩成，且全面撤辣後需求多元，市場展現自我調節能力，政府越少干預越屬理想。 他又提醒，隨着長遠房屋策略穩定推進資助出售及公營單位，加上加息環境影響，市民不應期望樓價再度暴升，維持緩慢、平穩發展對整體經濟具益處。未來北都預計容納200萬人，只要配合高增值科創產業吸引高端人才進駐，新增需求將有效平衡供應，只要規劃得當，樓市整體發展將保持平穩。