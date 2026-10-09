陳文宜倡廣東院舍計劃納殘疾人 推動跨代共居紓照顧壓力

面對人口老化，本港「以老護殘」問題日益突出。社福界立法會議員陳文宜建議善用現有長者「廣東院舍照顧服務計劃」的剩餘宿位，推動殘疾人士與照顧者在內地試行「跨代共居」模式同住，紓緩日常重擔。有照顧者坦言，要落實倡議還有很漫長的路，但仍希望最終也能在香港實現。
本港現約有20萬名殘疾人士需要照料，其中三成五照顧者為父母或配偶，「以老護老」和「以老護殘」情況愈趨普遍。照顧者Rita的兒子19歲時患上腦炎，導致四肢癱瘓及言語障礙，至今已照顧他逾20年。她指，過去一家人曾年中無休到醫院，探望和照顧長期住院的兒子，但近年有感自身年紀漸長和有家人患上認知障礙症，擔心自己記憶力衰退，無法再照顧現時同住公屋的兒子；若把兒子送到殘疾院舍，她又不放心而會每日疲於奔命探訪。
長者稱共居內地院舍月租8000
Rita與醫院一眾照顧者體會到互相的辛勞和想法，透露十多年前大家已有類似想法，「日日去探佢發覺好疲累，不如我哋試下院舍一齊住，唔使日日來往去探佢。」現時在內地獲香港社會福利署「廣東院舍照顧服務計劃」認可的安老院舍，部分設有家庭房或家庭共住區，陳文宜上月與5名殘疾人士和1名照顧者，先後到訪深圳鹽田、佛山順德及惠州澳頭的安老院舍，了解共居可行性。考察發現，內地空間較寬敞且私隱度高，Rita引述有院舍長者稱夫婦共居，每月包膳食月租僅約7,000至8,000元，照顧費另外計算。她理解香港院舍要提供同樣設施，費用或較昂貴，但認為跨代共居有助紓緩照顧者壓力。
陳文宜指出，內地的安老和殘疾院舍涉及不同管理制度，但安老院舍空間充足，具備引入新元素的條件。她建議政府「拆牆鬆綁」善用相關優勢，借助社署「廣東院舍照顧服務計劃」下29間指定安老院舍未用盡的長者宿位，予殘疾人士與照顧者試驗同住，推動「家庭專區」或「跨代共居」模式。她強調，試驗的先導計劃不需要太大規模，可先從50個家庭、即100人開始，直言現時如果不開始試驗，人口老化持續下恐出現更多「以老護殘」情況。
強調非為引導赴內地休養
推動內地試驗家庭共居院舍的同時，陳文宜認為現行資助政策應一併放寬，把各項津貼適度擴展至赴內地院舍的殘疾人士，又建議要確保參加者不會失去在港原有輪候資助宿位的資格，強調措施非為引導殘疾人士與照顧者居內地，只是讓他們有更多選擇或開眼界，又稱本想推動在香港的院舍試驗，奈何沒有足夠空間。Rita稱，要落實倡議有賴議員和專業人士收集意見後，再向政府反映，形容是漫長的路，期望香港也能做到。