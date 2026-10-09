陳文宜倡廣東院舍計劃納殘疾人 推動跨代共居紓照顧壓力

面對人口老化，本港「以老護殘」問題日益突出。社福界立法會議員陳文宜建議善用現有長者「廣東院舍照顧服務計劃」的剩餘宿位，推動殘疾人士與照顧者在內地試行「跨代共居」模式同住，紓緩日常重擔。有照顧者坦言，要落實倡議還有很漫長的路，但仍希望最終也能在香港實現。

本港現約有20萬名殘疾人士需要照料，其中三成五照顧者為父母或配偶，「以老護老」和「以老護殘」情況愈趨普遍。照顧者Rita的兒子19歲時患上腦炎，導致四肢癱瘓及言語障礙，至今已照顧他逾20年。她指，過去一家人曾年中無休到醫院，探望和照顧長期住院的兒子，但近年有感自身年紀漸長和有家人患上認知障礙症，擔心自己記憶力衰退，無法再照顧現時同住公屋的兒子；若把兒子送到殘疾院舍，她又不放心而會每日疲於奔命探訪。