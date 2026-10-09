警察學院辦首個兼讀制學士課程 警︰學員執勤優先不損工作

警察學院月前已通過香港學術及職業資歷評審局評審，成為政府首個取得資格頒授學士學位的政府部門。學院將開辦首個兼讀制學位課程，對象為未持有學士學位的初級警務人員，料11月招生，明年3月開學。課程理論與實務兼備，日常執勤亦可計入實習時數。警察學院強調，學員進修期間會以行動需要為先，不會影響日常工作。此外，警務處亦將於11月11日成立「香港國際警務學院」，推動國際警務培訓與交流。
新推出的「安保及刑事調查(榮譽)警務學士」為兼讀制應用學位課程，由警隊提供以警務工作為本的學習環境、專業師資及教學設備，供未持有學士學位的初級警務人員報讀。課程分為「初年級」及「高年級」兩個階段，其中「初年級」主要招收具中學學歷的警員，每年學額約80個，完成課程並通過遴選後可銜接高年級課程；「高年級」每年學額約40個，持有副學士或高級文憑的現職警員及警長亦可直接報讀。
課程涵蓋警務訓練及刑事調查等共488個資歷學分，其中1,828小時為實習訓練。完成理論課程後，學員將派駐警區前線軍裝及刑事調查單位實習，由警察學院教官及前線督導人員負責評核。除在職訓練外，學員須於私人時間修讀職場及學術語文科目及完成畢業專題報告。
學員畢業後服務警隊最少兩年
課程將於11月起招生，申請者須通過遴選及面試，獲錄取學員獲警隊全額資助修讀課程，畢業後獲頒學士學位，並可報讀本地或海外院校的碩士課程。學員亦須簽署承諾書，畢業後繼續服務警隊最少兩年，否則須賠償相關訓練費用。警察學院院長鄭麗琪表示，課程將警務訓練、實務經驗及語文能力轉化為學分，期望提升警務人員的組織及分析能力，優化服務質素，同時為警員提供更清晰的晉升階梯。警察學院專項研修學校校長張凱茵稱，開辦學士學位課程旨在鼓勵警員持續進修，並吸引更多年輕人投身警隊。她強調，學員進修期間仍以工作需要為先，無損日常職務；若因執勤而缺課，校方會作出特別安排，確保不會錯過教學內容。
另外，警務處將於11月11日成立「香港國際警務學院」，以配合國家十五五規劃及鞏固香港警隊作為「亞洲最優秀警隊」的品牌。學院將統籌逾20項重點培訓課程及舉辦警務領導論壇，向海外執法機關分享反恐、爆炸品處理及指揮戰術訓練等經驗，透過交流合作深化國際警務協作。鄭麗琪稱，國際警務學院可促進各地執法機關互學互鑑，提升警務策略和跨境執法合作。她又指，學院整合過往培訓資源和推廣工作，有助提高資源運用及整體籌劃效能。