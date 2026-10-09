警察學院辦首個兼讀制學士課程 警︰學員執勤優先不損工作

警察學院月前已通過香港學術及職業資歷評審局評審，成為政府首個取得資格頒授學士學位的政府部門。學院將開辦首個兼讀制學位課程，對象為未持有學士學位的初級警務人員，料11月招生，明年3月開學。課程理論與實務兼備，日常執勤亦可計入實習時數。警察學院強調，學員進修期間會以行動需要為先，不會影響日常工作。此外，警務處亦將於11月11日成立「香港國際警務學院」，推動國際警務培訓與交流。

新推出的「安保及刑事調查(榮譽)警務學士」為兼讀制應用學位課程，由警隊提供以警務工作為本的學習環境、專業師資及教學設備，供未持有學士學位的初級警務人員報讀。課程分為「初年級」及「高年級」兩個階段，其中「初年級」主要招收具中學學歷的警員，每年學額約80個，完成課程並通過遴選後可銜接高年級課程；「高年級」每年學額約40個，持有副學士或高級文憑的現職警員及警長亦可直接報讀。