30公斤柔順劑換走3千萬元金粒 警拘兩漢 同行友人涉主腦在逃

觀塘發生黃金盜竊案，一名從事黃金買賣的內地男子來港後，與友人入住觀塘一間酒店，將重約30公斤、總值約3,000萬元的金粒存放於行李箱內。不料友人疑早有預謀，趁事主離開房間期間，夥同兩名同黨入房偷龍轉鳳將整批黃金調包，以8支重量相若的柔順劑取代。警方接報拘捕兩名疑犯，主腦仍在逃。

警方指，周三凌晨約2時半接報，事主指發現同行友人失去聯絡，感到可疑，遂打開行李箱查看，赫然發現金粒不翼而飛，於是報警求助。據悉，事主與該名友人在內地認識，兩人均從事黃金買賣。