30公斤柔順劑換走3千萬元金粒 警拘兩漢 同行友人涉主腦在逃

觀塘發生黃金盜竊案，一名從事黃金買賣的內地男子來港後，與友人入住觀塘一間酒店，將重約30公斤、總值約3,000萬元的金粒存放於行李箱內。不料友人疑早有預謀，趁事主離開房間期間，夥同兩名同黨入房偷龍轉鳳將整批黃金調包，以8支重量相若的柔順劑取代。警方接報拘捕兩名疑犯，主腦仍在逃。
警方指，周三凌晨約2時半接報，事主指發現同行友人失去聯絡，感到可疑，遂打開行李箱查看，赫然發現金粒不翼而飛，於是報警求助。據悉，事主與該名友人在內地認識，兩人均從事黃金買賣。
觀塘警區刑事部接手調查後，發現案中友人疑為主腦，早已安排兩名同黨購買與黃金重量相若的柔順劑，並預訂與事主相鄰的酒店房間。案發時事主暫時離開房間吸煙，有人趁機開門讓同黨進入房內調包，得手後迅速逃離現場。警方其後翻查大量閉路電視片段，包括銳眼計劃下的監控系統。探員仍於接報後瞬即鎖定3名疑犯身份及行蹤。同日中午，警方在大埔拘捕一名涉案男子，並在其身上搜出一間賓館的房卡。探員隨即押解他到相關賓館搜查，起回全部失竊金粒。另一名涉案男子在羅湖管制站準備離境時被捕。
被捕兩名男子分別27歲及41歲，均持雙程證來港，目前正被扣留調查。至於被指為主腦的同行友人，警方相信他在事主報警前已離開香港，現正全力追查其下落。