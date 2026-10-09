蔡天鳳碎屍案｜斥辯方質疑蔡家財力屬「抹黑」 蔡母︰支付20萬醫療費「鄺球條命都係阿女救」

28歲模特兒蔡天鳳遭殺害及碎屍案續審，控方證人、蔡母張燕花接受辯方盤問時，承認丈夫蔡楚生曾欠債及以物業按揭，但指不清楚細節，並生意以物業借貸周轉十分常見，反駁辯方質疑蔡家財政並非如她所言般富裕。她又重申加多利山單位、海南物業及內地兩輛車均由蔡天鳳出資購入，只是借用前家翁鄺球名義持有，並稱鄺球曾重病入院，由蔡天鳳支付20多萬元醫療費，直言「鄺球條命都係阿女救」。
張燕花早前供稱，丈夫蔡楚生每月向她支付逾百萬元生活費，而一家居住的黃埔花園單位亦由蔡楚生購入。代表鄺球的大律師戴奧偉展示土地查冊資料指出，涉事單位並非以現金一次過購入，物業向銀行及財務機構按揭借貸，質疑蔡楚生實際財政狀況與張所形容有所出入。張燕花回應稱，有關借貸及按揭文件均由丈夫處理及簽署，自己並不清楚細節；又認為做生意的人以物業借貸周轉十分常見，多次反問「按揭有咩問題」，並指形容丈夫是失敗商人的說法是「抹黑」。
辯方亦問及蔡天鳳財政情況，指根據銀行紀錄，蔡擔任模特兒及網紅期間，每月收入並不高；又指蔡名下持有曼克頓山單位及兩個車位，其中曼克頓山物業曾承造逾千萬元按揭，並曾向財務公司加按借貸逾400萬元；其3個銀行戶口於案發前合共僅有約600萬元存款，而於2019年購入的股票至2023年已大幅貶值，質疑她在不出售其他資產下，是否有能力購入價值約2,000萬元的屯門住宅。張燕花不同意有關說法，稱女兒生前從未向她透露資金緊張，又指蔡離世前5日曾透過語音訊息表示會給她500萬元，至於女兒投資股票情況，她指未聽女兒提及相關情況。
辯方︰鄺球出資一半購加多利山單位
辯方續指，海南物業及內地車輛實為鄺球所有，並指加多利山單位以鄺球名義登記，並非為避稅，而是實際曾出資一半。張燕花一概否認，堅稱上述物業及車輛均由蔡天鳳出資購入，只是借用鄺球名義登記，對於辯方指鄺球曾出資一半購入加多利山單位，她反駁稱：「咁同殺人有咩分別？」又指海南物業出售後所得款項最終已交還蔡天鳳。
張燕花多次提及女兒長期資助鄺家，更聲稱鄺球曾重病入院，無力支付醫療費用，最後由蔡天鳳以信用卡支付20多萬元醫療開支，「鄺球條命都係阿女救」，形容鄺家「吸血鬼」，鄺球是「老狐狸」。
辯方亦提及蔡天鳳與譚方駿於2021年中到澳門，譚向財務公司借貸500萬元全輸掉，蔡為其擔保人，因兩人無力還債收數公司曾因此騷擾譚家；譚方駿父親亦曾尋求鄺球協助，因為鄺曾任警員，有些人脈關係，懂得如何處理。張否認無力還債說法，指「賭場執笠，唔知還俾邊個」，強調譚父已還清該筆債項。
代表鄺港智的大狀安華暉開始盤問張燕花。張指，蔡鄺一起後，將鄺港智當「半邊仔」，「我哋真係冇計較佢冇錢」。