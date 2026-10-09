蔡天鳳碎屍案｜斥辯方質疑蔡家財力屬「抹黑」 蔡母︰支付20萬醫療費「鄺球條命都係阿女救」

28歲模特兒蔡天鳳遭殺害及碎屍案續審，控方證人、蔡母張燕花接受辯方盤問時，承認丈夫蔡楚生曾欠債及以物業按揭，但指不清楚細節，並生意以物業借貸周轉十分常見，反駁辯方質疑蔡家財政並非如她所言般富裕。她又重申加多利山單位、海南物業及內地兩輛車均由蔡天鳳出資購入，只是借用前家翁鄺球名義持有，並稱鄺球曾重病入院，由蔡天鳳支付20多萬元醫療費，直言「鄺球條命都係阿女救」。

張燕花早前供稱，丈夫蔡楚生每月向她支付逾百萬元生活費，而一家居住的黃埔花園單位亦由蔡楚生購入。代表鄺球的大律師戴奧偉展示土地查冊資料指出，涉事單位並非以現金一次過購入，物業向銀行及財務機構按揭借貸，質疑蔡楚生實際財政狀況與張所形容有所出入。張燕花回應稱，有關借貸及按揭文件均由丈夫處理及簽署，自己並不清楚細節；又認為做生意的人以物業借貸周轉十分常見，多次反問「按揭有咩問題」，並指形容丈夫是失敗商人的說法是「抹黑」。