維園乾貨競投熱烈 成交均價破2萬 老字號重金守陣 學生嘆貴難入場

維園年宵競投昨日踏入第二天，處理部分乾貨攤位出租。乾貨攤位歷來均是不少學生學習創業及推銷技巧的平台，有到場的大學生指，攤位競投激烈，不少攤檔叫價很快突破兩萬元，指成本高難入場，擬競投其他年宵市場攤位。另外，最高成交價為6.4萬元較去年多逾萬元，暫成乾貨「檔王」。投得的檔主表示，已在該位置經營數十年，因此「幾貴都會投」。他又指，今年競投氣氛熾熱，成交價普遍較往年上升，相信因經濟前景未明，不少人希望把握年宵這個傳統消費旺季，趁機「博一博」。

今年維園年宵共設400個攤位，包括216個乾貨攤位、180個濕貨攤位及4個快餐攤位。乾貨攤位昨起一連兩日舉行競投，大部分攤檔均經歷多輪激烈叫價，其中普通乾貨及大型乾貨攤位底價分別維持在8,540元及12,810元。昨日共有138個攤位供競投，全日成交價由1,8000元至64,000元不等，平均競投價約為23,175元。攤位的最高成交價為6.4萬元，接近底價7.5倍。

「檔王」6.4萬元成交 靠近維園網球場的75號普通乾貨攤位競投最為激烈，歷經數十口叫價後，最終以6.4萬元成交，暫成今屆乾貨攤位「檔王」。成交價較去年乾貨攤位最高成交價5.1萬元高出逾1萬元；亦比今年最高價的大型乾貨攤位5萬元高。成功得標的「和興隆潮州花生糖」執行董事劉智穎表示，已在該位置經營逾十年，主要售賣懷舊香港小食。 劉智穎指出，今年成交價高達6.4萬元，較去年同位置高約六至七成，遠超原先約4萬元的預算。對於今年攤位競投價格普遍上升，他認為主要與經濟前景未明有關，估計不少人希望把握年宵這個農曆新年前的傳統消費旺季，「博一博、執返個尾彩」，帶動競投氣氛較往年更熾熱。

競爭激烈學生難進場 維園年宵向來是不少學生體驗創業及商業運作的平台，惟今年競投價格居高不下，令不少學生感超出預算。代表學生組織「磁力」到場競投、大學二年級的馬同學表示，團隊原擬售賣文創產品，而「磁力」一名寓意希望吸引財運及人氣回流香港。 馬同學表示，去年乾貨攤位平均成交價約1.7萬元，但今年不少攤位競投開始不久，叫價已升穿2萬元。他認為，去年年宵人流理想，加上攤位成交價基數較低，增強了今年投標者的信心。他坦言，雖然維園屬最具代表性及人流最旺的年宵市場，若攤位競投價今日競投價格持續高企，團隊或會放棄維園，改到其他地區的年宵市場設檔。