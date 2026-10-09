調查：近七成中學生高度追求完美 31%因怕失敗恐成負面壓力 學者倡教導正視成敗得失

完美主義是一把雙刃劍，一方面追求卓越，達至心中高標準；但另一方面，因對失敗的恐懼，將成敗與個人價值掛鈎，隨時變成心理重擔。有機構公布最新調查結果，指近七成受訪中學生自認具較高完美主義傾向。不少青少年將「不夠完美」與負面情緒掛鈎，逾八成受訪者曾面臨學業倦怠、抑鬱及睡眠障礙等身心問題。有學者指，過度追求完美源於先天敏感性格及後天家庭「條件式的愛」，令青少年將自我價值與成就掛鈎，將失敗等同於個人價值的否定，因此陷入長期壓力中。學者呼籲家長與教師應多與青少年溝通，教導如何面對成敗得失，若出現精神及生理警號，應及早尋求專業協助。

年輕一代的精神健康問題愈見受社會關注！為了解本港青少年「完美主義」傾向及其對身心健康的影響，聯合國兒童基金會青年使者調研小組訪問378名全港12至17歲中學生。結果顯示，67%受訪中學生認為自己具較高的完美主義傾向，70%受訪者亦觀察到同輩有類似情況。 對於完美主義的理解，49%受訪學生定義為「設立過高標準，未能達致理想結果時感到失落」，僅24%視之為推動自我進步的正面動力，反映不少青年將「不夠完美」與負面情緒掛鈎。談及過度追求「完美」的原因，31%受訪學生認為，源於「害怕失敗」；其次為同輩壓力與家庭期望，分別佔21%及19%。

六成受訪者現抑鬱拖延行為 追求完美亦可能影響學生身心健康。調查指出，逾半受訪學生將自己的精神健康評為中等或偏低，當中逾83%曾經歷學業倦怠或持續受壓力，60%更出現抑鬱情緒或嚴重拖延行為，58%更稱人際關係因而受影響；37%學生每周均會出現疲勞、睡眠障礙及腸胃不適等與壓力相關症狀。UNICEF青年使者調研小組代表陳知正表示，部分青少年因過度在意他人眼光或追求完美，過於執著與同輩在成績等各方面比較，心態上容易產生壓力，亦令朋友關係變質。調研小組建議，學校於課堂及輔導活動中加入「成長型思維教育」，並促請教育局與學校，檢視駐校社工及教育心理學家的服務需求與安排，探討推行「朋輩支援大使」計劃，完善校本專業及朋輩支援網絡。

學者：家庭教育致成敗與自我價值掛鈎 嶺南大學心理學系助理教授(教學)羅安庭解釋指，「完美主義」成因涵蓋先天特質與後天家庭等多重因素。部分青少年天生對批評極為敏感，容易對過失產生強烈的焦慮反應。此外，若家庭教育方式常以他人比較，或採取有條件的愛，「小朋友會諗到爸媽錫我，基於要比其他人叻」，便會令青少年容易將成敗得失與自我價值掛鈎，一旦面對挫敗即認定自己是失敗者，從而陷入得失心過重與慢性壓力之中。 社交媒體催化比較風氣 專家倡教導正視挫折

羅安庭續指，隨社交媒體普及，網上頻繁展示各類「完美生活」資訊，進一步催化社會比較風氣。對於習慣將自我價值外化的青少年而言，在網上接觸大量優秀人才或富裕生活，極易受比較思維影響而產生自卑感。他強調，追求卓越可轉化為正面成長動力，惟若過於執著成敗與他人認同，缺乏對自我掌控，便會引致焦慮及長期處於高壓狀態。他建議家長與教師應多與青少年溝通，學校亦應加強心理健康教育，教導他們正視成敗得失與挫折。若青少年出現飲食失調、睡眠障礙等身體警號，應盡快尋求專業心理協助。