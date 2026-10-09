港府強烈反對美國販運人口報告　指無跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口目的地

特區政府指強烈反對美國國務院《2026年美國販運人口報告》中，關於香港毫無事實根據的評論及抹黑，並予以嚴厲譴責。港府強調販運人口在香港從來不是普遍存在的問題，亦沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。
報告今年繼續將香港列為最差的第三級，指本港在打擊販運人口未達標。港府凌晨發聲明，指強烈不滿和堅決反對所謂報告就香港打擊販運人口所作出的努力，發表完全不實及欠缺根據的評論。報告將香港評為第三級別是完全毫無根據，顯示其蓄意抹黑香港的良好聲譽。
識別15名販運人口受害人
特區政府表示於去年向較可能涉及販運人口風險的人士，包括非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭、輸入勞工和其他懷疑受害人，進行初步識別審核。特區政府於去年進行了約12,100次初步識別審核（較上一年增加7%）並識別15名受害者，全部均為墮入東南亞國家求職騙案的香港居民。港府協助這些居民安全回港，識別他們為販運人口受害人，並起訴涉案人士，凸顯打擊販運人口的決心。
發言人進一步指出該報告年復年捏造不實指控，惡意批評港府打擊販運人口的決心和識別審核的質素，有關做法完全暴露其本質，是一場徹頭徹尾旨在誤導國際社會的政治抹黑鬧劇。