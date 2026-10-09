港府強烈反對美國販運人口報告　指無跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口目的地

特區政府指強烈反對美國國務院《2026年美國販運人口報告》中，關於香港毫無事實根據的評論及抹黑，並予以嚴厲譴責。港府強調販運人口在香港從來不是普遍存在的問題，亦沒有任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。

報告今年繼續將香港列為最差的第三級，指本港在打擊販運人口未達標。港府凌晨發聲明，指強烈不滿和堅決反對所謂報告就香港打擊販運人口所作出的努力，發表完全不實及欠缺根據的評論。報告將香港評為第三級別是完全毫無根據，顯示其蓄意抹黑香港的良好聲譽。