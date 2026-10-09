新皇崗口岸｜10.12早上6時半開通料首日人流多　鄧炳強呼籲市民遲些再體驗

特區政府保安局和深圳市人民政府口岸辦公室今日發出聯合公告，指皇崗口岸新聯檢大樓已通過驗收，港深雙方已完成一系列系統測試、試運行及應急演練，確認皇崗口岸已具備開通條件。經粵港兩地政府協商，皇崗口岸定於10月12日上午6時半正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務，同時暫停往來深圳皇崗口岸臨時旅檢樓和香港落馬洲管制站的旅檢服務。另外，政府周日(11日)會在口岸舉辦開通儀式。

保安局局長鄧炳強表示開通前已進行大量壓力測試，現時舊皇崗口岸最高峰人流是7,700人，而在壓力測試期間已試驗每小時2萬人的情況，相信可從容應對人流高峰。

被問及有旅行社將新皇崗口岸列入行程，鄧炳強指口岸屬過境設施，進入後必須離境，否則有機會違法。他明白新口岸是吸引點，「過關時留多陣、影兩張相 ，係人之常情」。他預計開通首日人流特別多，呼籲「如果唔係趕住 ，可以遲啲再體驗，開咗之後大把時間睇」。

新舊重崗口岸會於下周一早上6時半交接，舊口岸會有充足人手協助「截龍」前進入的市民過關。鄧炳強表示進入新口岸的道路指示清晰，「唔會睇唔到新路，唔會存在行錯」。