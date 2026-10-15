【繞場一週】馬會支持第55屆香港藝術節　近1,500位藝術家將獻演逾190場演出

每年春天，香港都會沉浸在濃厚的藝術氛圍之中。音樂廳內滿載期待，劇場帷幕徐徐升起，帶領觀眾走進一個又一個藝術世界。50多年來，香港藝術節一直是國際文化盛事，為觀眾帶來世界各地豐富多元的藝術表演。
第55屆香港藝術節（藝術節）將於2027年2月至3月舉行，匯聚近1,500位本地及國際藝術家，帶來超過190場演出，以及約300項「加料節目」、教育及外展活動。自1973年正式揭幕以來，香港賽馬會慈善信託基金一直支持藝術節發展，讓一代又一代觀眾感受現場表演藝術的魅力。
Jessie 得知，今屆藝術節將於2月18日揭幕，由國際知名鋼琴家劉曉禹聯同蒙特利爾交響樂團獻演開幕節目。這場表演由馬會慈善信託基金贊助，乃「香港賽馬會藝粹系列」節目之一，將為藝術節呈獻的音樂、戲劇、舞蹈等多元藝術節目揭開序幕。
Jessie亦非常期待「香港賽馬會藝粹系列」的其他焦點節目，包括小約翰．史特勞斯的經典輕歌劇《蝙蝠》（Die Fledermaus）（3月12日）。這部享譽全球的作品融合優美旋律、幽默情節和連串錯認身份的趣味橋段。另一焦點《仲夏夜之夢》（A Midsummer Night’s Dream）（2月19日）則由亞歷山大．艾克曼創作，以瑞典仲夏節傳統為靈感，展現令人印象深刻的當代芭蕾舞藝術。
「賽馬會藝貫中西系列」亦帶來《姊姊妹妹站起來》（Aristophanes’ Lysistrata），以音樂、舞蹈及諷刺元素重新演繹古希臘喜劇；以及由藝術節委約及聯合製作的全新中文版《馬克白》（Macbeth）。
喜愛藝術科技的觀眾，則不容錯過「賽馬會創藝科媒系列」：《移光換影》。這齣世界首演作品將透過身體、光線與感官交織而成的沉浸式編舞，挑戰觀眾對現實的感知。
第55屆香港藝術節節目精彩紛呈，歡迎瀏覽 www.hk.artsfestival.org 或掃描二維碼查閱完整節目內容及購票資訊。
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