【繞場一週】馬會支持第55屆香港藝術節　近1,500位藝術家將獻演逾190場演出

每年春天，香港都會沉浸在濃厚的藝術氛圍之中。音樂廳內滿載期待，劇場帷幕徐徐升起，帶領觀眾走進一個又一個藝術世界。50多年來，香港藝術節一直是國際文化盛事，為觀眾帶來世界各地豐富多元的藝術表演。

第55屆香港藝術節（藝術節）將於2027年2月至3月舉行，匯聚近1,500位本地及國際藝術家，帶來超過190場演出，以及約300項「加料節目」、教育及外展活動。自1973年正式揭幕以來，香港賽馬會慈善信託基金一直支持藝術節發展，讓一代又一代觀眾感受現場表演藝術的魅力。