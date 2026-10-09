供應商提交VR系統報價時從事反競爭行為　競委會搜11處所

競委會昨日(8日)展開執法行動，根據法庭手令搜查了11個處所，包括多間資訊科技服務及設備供應商及其他涉案公司的辦公室，以及涉案人士的住所，並根據《競爭條例》行使其強制權力，要求有關各方交出文件和資料，並出席競委會聆訊，以提供與個案相關的資料。
涉案合約總值約1000萬港元
案情指，有關供應商在向多間學校及非牟利機構，提交有關虛擬實境(VR)設備及軟件安裝的報價時，涉嫌從事圍標、合謀定價、瓜分市場及交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。初步估計涉案的合約總值約1,000萬港元。
競委會早前接獲投訴，指有資訊科技供應商在提交虛擬實境系統的報價時，涉嫌從事反競爭行為，包括為其他供應商及涉案公司準備標書，以作出掩護式投標。競委會深入跟進後，信納個案存在合理因由懷疑有違反競爭守則的情況，遂將個案提升至調查階段。
VR技術的發展日趨成熟，並已廣泛應用於不同領域。是次案件涉及學校及非牟利機構，當中的懷疑反競爭行為有機會令相關機構的選擇減少及/或成本增加，從而妨礙公共資源的有效運用。競委會強調，不論是新興科技抑或是傳統行業的市場參與者，都絕不能從事任何反競爭行為，競委會將繼續堅決打擊損害市場競爭的行為。
競委會呼籲任何人士，如可就個案或有關行為提供資料，請盡快與競委會聯絡。而可能已從事或牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作。由於調查仍在進行當中，競委會現階段不會就相關行動作進一步評論。競委會強調，進行調查並不表示對個案已有定論。