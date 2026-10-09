供應商提交VR系統報價時從事反競爭行為　競委會搜11處所

競委會昨日(8日)展開執法行動，根據法庭手令搜查了11個處所，包括多間資訊科技服務及設備供應商及其他涉案公司的辦公室，以及涉案人士的住所，並根據《競爭條例》行使其強制權力，要求有關各方交出文件和資料，並出席競委會聆訊，以提供與個案相關的資料。

涉案合約總值約 1000 萬港元

案情指，有關供應商在向多間學校及非牟利機構，提交有關虛擬實境(VR)設備及軟件安裝的報價時，涉嫌從事圍標、合謀定價、瓜分市場及交換影響競爭的敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。初步估計涉案的合約總值約1,000萬港元。