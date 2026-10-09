Ray Online｜何敬康分享將成爸爸有因 坦言年輕人不生「因OT到製造BB精力都冇」

立法會今日（9日）繼續就首份五年規劃及新一份施政報告議案進行合併辯論。選委界議員何敬康發言提及鼓勵生育措施，「自我申報」將在馬年、本月底為何家增添一名小成員，暫稱為「小何馬」。他稱當看到施政報告將一次性的新生嬰兒獎金由2萬加碼至3萬元，買樓又減印花稅等，認為香港年輕人不生育「真係唔係差嗰三萬，而是日常「OT」到「死死吓」，「連製造BB嘅時間同精力都冇」，認為須先解決工作環境及住屋問題。他建議可縮減初生嬰兒家庭公屋輪候時間、居屋優先揀樓，並將住宅租金及居所貸款利息扣稅上限由10萬元增至初生家庭12萬元。

何敬康提到新加坡大灑金錢但生育率從未上升，認為最基本是做好三個條件，「搞好經濟睇到希望，薪水升得過通脹，年輕人對未來有信心；人人有工作，合理收入、上流機會、work-life balance，有時間製造BB；人人有屋住，不應再讓年輕夫婦擠在200呎劏房，「當經濟好，薪水足，有屋住，有時間放假，有時間製造BB，你就唔需要出動到11招去叫佢生，佢哋自己都會搶住生」。

何敬康亦分享決定生育原因，他指是「人生觀改變」，形容生育不是一場買賣，亦不是一道單純算術題，是信心題。他提到電影「龍鳳鬥」主題曲《如果我有事》，令他想到若有一天他有事，如何令其太太繼續有動力生活下去，因此決定製造一名親人給他，令她這個主角都有一位配角。