羅淑佩「代言」Wear's HK時裝 撐青年設計師讚可穿性高｜Ray Online

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(9日)在社交平台發帖，稱自己近期積極支持本地年輕時裝設計師，多次身穿他們設計的品牌服飾出席各項活動及接受電視訪問，形容服飾設計「既漂亮可穿性也甚高」。

羅淑佩表示，「Wear’s HK」是文創產業發展處（CCIDA）支持、於9月舉行的「香港時裝薈」（Hong Kong Fashion Fest）其中一個項目。該項目於9月首兩周期間，分別在港島、九龍的大型商場以及香港國際機場客運大樓設立了6間快閃店（pop-up stores），展示香港年輕設計師的創意之作，為香港設計品牌提供了一個與顧客接觸的平台，據她所知反應不錯，正在思想下次再做時如何做得更好。

「既漂亮，可穿性也甚高」

羅淑佩透露，在6間快閃店中自己到訪了3間，期間找到多件「既漂亮，可穿性也甚高」的服裝作品，自己近來在出席多個活動以至電視訪問時，均選擇穿著這些時裝。她笑言，不少身邊朋友看到後均大讚服飾設計新意又好看，紛主動問在哪兒買到，她亦化身「代言人」推介一下。