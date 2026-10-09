施政報告2026｜立法會通過致謝議案　議員指政府除反駁市民應重視「搵工難」現象

立法會今日通過有關香港第一個五年規劃的議案，及2026年施政報告致謝議案。行政長官李家超指政府會仔細分析和研究議員的意見，確保施政落到實處。

辯論期間，選委界議員林振昇指雖然失業率不算太高，亦未至於「一畢業即失業」。但如果有較多市民表示難找工作，除了反駁市民意見，政府應該重視。他續指如果政府只提職位空缺數字，並說「有手有腳就請」。但市民寄出的求職信都石沉大海，落差太大時，會感到反感、有怨氣。就最近有護士畢業生反映難找工作，林振昇建議政府參考其他輸入外勞及人才計劃，先組織實地招聘及加強職位配對，最後才聘請非本地護士。