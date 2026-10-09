施政報告2026｜立法會通過致謝議案　議員指政府除反駁市民應重視「搵工難」現象

立法會今日通過有關香港第一個五年規劃的議案，及2026年施政報告致謝議案。行政長官李家超指政府會仔細分析和研究議員的意見，確保施政落到實處。
辯論期間，選委界議員林振昇指雖然失業率不算太高，亦未至於「一畢業即失業」。但如果有較多市民表示難找工作，除了反駁市民意見，政府應該重視。他續指如果政府只提職位空缺數字，並說「有手有腳就請」。但市民寄出的求職信都石沉大海，落差太大時，會感到反感、有怨氣。就最近有護士畢業生反映難找工作，林振昇建議政府參考其他輸入外勞及人才計劃，先組織實地招聘及加強職位配對，最後才聘請非本地護士。
陳克勤指中下階層未能享受經濟成果
民建聯議員陳克勤指，目前社會出現經濟增長與工資脫鉤的情況，整體經濟向上，但普羅大眾收入原地踏步，甚至收入減少，反映中下階層未能享受經濟成果。他建議政府將職業培訓由失業後的補救措施，變成職前的預防安排，令中基層的「打工仔」不會因為科技發展及經濟轉型，在勞工市場被踢出局。
在輸入勞工方面，勞工及福利局局長孫玉菡強調，會確保只有確信在保障本地勞工的前提下，才會有序、適度地輸入勞工，並且會密切監察供求的變化，做到動態調整。政府會按五年規劃的方向，切實做好社福及勞工範疇的各項工作，不斷增進市民的獲得感、幸福感、安全感。