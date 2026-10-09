新皇崗口岸｜城巴10.12開辦三新線 港島出發「一口價」27.6元直達

新皇崗口岸下周一（12日）早上6時半開通，城巴今日（9日）宣布三條全新城巴皇崗專線B13、B14及B15號線已準備就緒，將於周一與皇崗口岸同步投入服務。城巴同時特別推出轉乘優惠，市民及旅客由港島各區往返皇崗口岸，只需支付「一口價」27.6元車資。
B13號線：港島全日直達皇崗 港島出發統一收費
B13號線是港島唯一直達深港陸路口岸的全日專營巴士路線，服務時間為每日早上6時至凌晨12時30分，每30分鐘一班，成人全程車費27.6元。路線由小西灣（藍灣半島）出發，途經柴灣、筲箕灣、太古、北角及中環，取道西區海底隧道及大欖隧道直達皇崗口岸。城巴表示，作為港島居民過關的全新首選，由中環上車乘坐B13號線，預計只需約一小時即可直達口岸；若在西隧轉乘B13號線，最快45分鐘到達口岸。
城巴推出「加碼」轉乘優惠，乘客從港島任何一處出發，均可選搭城巴市區路線接駁B13號線，全程實際總車資為27.6元。舉例乘客由銅鑼灣、寶馬山或南區出發，選乘現有城巴路線前往北角、中環或西隧轉乘B13號線，兩程車費合共只需27.6元，相當於首程市區路線獲免費。
B14號線：九龍市中心直達皇崗
B14號線提供由啟德及宋皇臺站往返皇崗口岸的特快直達服務，巴士站亦鄰近新蒲崗及九龍城住宅區。路線停站少、車程快，全程取道中九龍繞道、大欖隧道及新田公路等快速公路，由九龍市中心出發最快僅需40分鐘即可直達皇崗口岸。營運初期的服務時間為每日上、下午繁忙時間，分別為上午8時至11時以及下午6時至9時，每30分鐘一班，成人全程車費20.8元。
B14號線將連繫九龍核心地段與皇崗口岸，專為往來啟德體育園的旅客提供便捷的一程直達服務，將軍澳、中九龍及啟德跑道區的居民轉乘B14號線可享有市區路線免費轉乘優惠，涵蓋將軍澳793號線、慈雲山及黃大仙的E23系列路線，以及多條啟德跑道區路線。
B15號線：屯門及北部都會區直達皇崗
B15號線每逢周六、周日及公眾假期提供全日服務，服務時間為上午6時至凌晨12時30分，早上6時至晚上9時半每30分鐘一班，晚上9時半至凌晨12時半則是每45分鐘一班，成人全程車費15.5元。路線覆蓋屯門市中心、安定/友愛、屯門站及洪水橋等地區，一程直達皇崗口岸。