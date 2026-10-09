王岸然涉披露與國安會面內容　被控妨害調查危害國安罪開審

前民陣副召集人、時事評論員王岸然(原名黃覺岸)，被指在YouTube披露與警方國安處人員會面的內容，以及發布具煽動意圖的影片，案件今日(9日)於區域法院開審。控方開案陳詞指，被告去年12月初與其他人打算就大埔火災舉行記者會，國安處與被告在警署會面，被告其後發布兩條影片披露會面詳情。

被告黃覺岸(72歲)，退休人士，否認一項「妨害調查危害國家安全的罪行」及一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。控罪指，被告去年12月3日，知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，罔顧是否會妨害該項調查，而在沒合理辯解或合法權限下，在視頻分享平台Youtube披露警方於調查期間所作查訊的詳情。另外，他被控在今年1月3日至本月6日，明知而發布具煽動意圖刊物，包括多次在社交平台藉火災發表煽動對政府仇恨等言論。