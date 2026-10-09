平機會表揚561個採納通用設計處所 林美秀：盼更多機構加入共融行列

平機會舉行「通用設計嘉許計劃2026/27」嘉許典禮，向561個處所頒發共668個獎項，表揚在採納通用設計方面有傑出表現的公司和機構。(平機會)

平機會主席林美秀表示，今屆計劃反應更見熱烈，參與機構數目由上屆的104間增至138間，顯示社會對通達無障環境的日益重視。獲獎處所橫跨商業零售、餐飲、文化娛樂、大專院校以至公私營住宅等多元領域，她鼓勵更多機構將通用設計融入日常規劃、營運與發展策略之中，共同建設更通達、共融的社區。

平等機會委員會（平機會）周五（10月9日）舉行「通用設計嘉許計劃2026/27」嘉許典禮，向561個處所頒發共668個獎項，表揚在採納通用設計方面有傑出表現的公司和機構。

561個處所獲頒668個獎項

今屆共有561個處所獲頒668個獎項，包括218個金獎、178個銀獎、163個銅獎，以及兩個精神可嘉獎。其中，24個金獎得主憑藉優秀及創新的通用設計措施，進一步獲頒「特別嘉許大獎」。此外，為鼓勵首屆得獎者持續提升處所及服務的通達性，今屆嘉許計劃新增「雙連金獎」及「持續進步獎」兩個獎項類別。今屆共有72個處所獲頒「雙連金獎」，另有11個處所獲頒「持續進步獎」。

今屆嘉許計劃共設七個申請組別，新增公私營住宅樓宇及高等教育院校兩個組別。榮獲「特別嘉許大獎」的處所均展現卓越及創新的通用設計措施及服務，當中包括：裝設兩種高度的扶手，切合不同身高人士的需要；設置多用途房間供哺乳、集乳、祈禱或靜觀使用；於服務櫃台邊沿設置固定拐杖或手杖的裝置；設立靜音室、感官地圖及提供減壓小工具，照顧腦力多元群體的不同感官需求；以及於文化場地提供口述影像導賞、觸感圖及手語傳譯等服務，以符合不同人士的需要。