荃灣享和街入錶爆罵戰　「排骨仔」變身和事佬　網民：好似成熟咗(有片)

荃灣享和街去年有車房涉霸佔路邊咪錶位，與司機發生爭執，其中一名被稱「排骨仔」的赤膊男子不停爆粗指罵而受網民關注。事隔一年，網上今日有人分享影片顯示，3名男女在享和街疑因爭入錶而發生口角「排骨仔」再度出現，但今次未有赤膊，並充「和事佬」勸交，成功化解一場糾紛，令網民驚嘆：「排骨仔好似成熟左，穩重咗」。

社交平台Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片顯示，一名白髮男與一名戴鴨咀帽女子正在智能咪錶前同時操作，各不相讓，一名戴眼鏡男子和穿圍裙女子從後圍觀及嘮叨，四眼男突然喝問：「X你老X而家？」、「係咪撩交打？」、「阻住唔畀人入錶」，隨即引起罵戰，爆粗對罵，正當各人鬧得不可開交之際，「排骨仔」突然入鏡，溫和地向各人勸交，又穿梭於白髮男、四眼男與圍裙女之間輕搭膊頭以緩解緊張氣氛，最終成功平息事件。