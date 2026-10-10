警方破跨國販運人口賣淫集團，拘捕16人包括7名主腦及成員。

警方搗破一個販運人口跨國賣淫集團。拘捕16人。西九龍重案組成功瓦解一個活躍於尖沙咀、由本地及泰國籍人士聯手操控的跨國販運人口及賣淫集團，行動中，拘捕共16人，包括7名集團主腦及骨幹成員，以及9名泰國籍性工作者；檢獲高達1,300萬港元現金，並同時凍結多個銀行戶口內逾500萬港元的犯罪得益。

警方表示，較早前發現一個活躍於尖沙咀的賣淫集團，調查發現，集團會操縱多名泰國籍女子來港，在尖沙咀的酒店進行性工作。同時，另一個於屯門私人屋苑、由家族經營的本地犯罪集團在社交平台群組，宣傳有關服務，每次收取嫖客700至1,000元不等，並安排交易時間及指定酒店房間，每次交易後會收取約七成分帳利潤，集團成員亦負責定期去訂購一次性用品包括避孕套，一次性毛巾等等，提供予性工作者取用。