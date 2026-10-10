警方破跨國販運人口賣淫集團，拘捕16人包括7名主腦及成員。

警方搗破一個販運人口跨國賣淫集團。拘捕16人。西九龍重案組成功瓦解一個活躍於尖沙咀、由本地及泰國籍人士聯手操控的跨國販運人口及賣淫集團，行動中，拘捕共16人，包括7名集團主腦及骨幹成員，以及9名泰國籍性工作者；檢獲高達1,300萬港元現金，並同時凍結多個銀行戶口內逾500萬港元的犯罪得益。
警方表示，較早前發現一個活躍於尖沙咀的賣淫集團，調查發現，集團會操縱多名泰國籍女子來港，在尖沙咀的酒店進行性工作。同時，另一個於屯門私人屋苑、由家族經營的本地犯罪集團在社交平台群組，宣傳有關服務，每次收取嫖客700至1,000元不等，並安排交易時間及指定酒店房間，每次交易後會收取約七成分帳利潤，集團成員亦負責定期去訂購一次性用品包括避孕套，一次性毛巾等等，提供予性工作者取用。
案件周一於九龍城法院提堂
警方過去兩日展開執法行動，派出喬裝探員放蛇，拘捕9名泰國籍性工作者，年齡介乎19至33歲，她們涉嫌「違反逗留條件」。警方又拘捕7名集團主腦及成員，當中2人為泰國籍，警方又檢獲超過1,300萬元現金，同時凍結成員戶口，成功阻止逾500萬港元的犯罪得益被轉移，警方相信今次行動已經瓦解該跨國賣淫集團，案件周一(12日)於九龍城法院提堂。