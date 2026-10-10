警方瓦解深水埗越南裔犯罪組織　拘127名男女　包括主腦及骨幹

警方成功瓦解一個在港的越南組織，涉嫌幫同鄉造假身份證、非法放高利貸等。警方於8日及9日採取行動，突擊搜查位於西九龍區8個場所，檢獲多種賭具，包括越南橋牌、越南六合彩等，並有製造非法證件工具、放高利貸紀錄、手表、大量現金等，拘捕127人，包括10名主腦及骨幹。
警方表示，組織由一名持香港身份證的越南籍女子操控。今年年初發現，這個活躍在深水埗的越南組織，以同鄉會、雜貨舖作掩飾，收留非法來港同鄉，並協助製造假身份證及平安卡；同時經營無牌酒吧、非法賭檔及提供毒品；又放高利貸，年利率高達3700厘，及非法經營銀會，每月營業額過百萬港元；如債仔無力還錢，會以暴力威迫他們販毒等抵償債務。
被捕人年齡最大92歲 不排除再有人被捕
警方有組織罪案及三合會調查科總督察何恩傑表示，這個集團有著精細分工，除了主腦，其左右手負責控制雜貨舖及所謂同鄉會外，也有專責推廣這個債務的人士，亦有追數組及行動組去進行暴力的犯罪，所有活動只提供予香港的越南人士。
行動中，警方拘捕合共127人，當中包括55男72女，年齡介乎23至92歲，其中79名持有香港身份證，24名持有俗稱行街紙的證件，20名持有雙程證，以及4名非法入境者。所有被捕人士仍在扣留中，而相關的非法入境者交由入境處作出跟進，警方將繼續深入調查，不排除有更多人被捕。