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出版：2026-Oct-11 10:00
更新：2026-Oct-11 10:00

啟德體育園首辦足球主題導賞團　200社區人士體驗足球員追夢之旅

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啟德體育園首辦足球主題導賞團，200社區人士體驗足球員追夢之旅。(啟德體育園)

啟德體育園首辦足球主題導賞團，200社區人士體驗足球員追夢之旅。(啟德體育園)

足球不僅是一項運動，更是一種凝聚社區、激勵夢想的力量。為推廣足球文化，並讓更多市民深入認識「香港主場」的魅力，啟德體育園（體育園）於10月1日國慶日舉辦首個足球主題導賞團 「黃金足球夢」 ，邀請近200名來自啟德簡約公屋的家庭、啟德區浸信會天虹小學及聖公會聖匠小學的師生及家長，由體育園代表、香港兒童基金會副主席張景勛，以及九龍城區議員帶領下，走進 啟德主場館 ，展開一場結合體驗、教育與啟發的足球之旅，體驗足球賽事背後的熱血與魅力。

活動中，參加者化身 「一日足球員」 ，走進平日鮮有對外開放的主隊更衣室、球員通道、球員席及新聞發佈中心等核心區域，沿着球員比賽日的足跡展開探索。從賽前整裝待發，到穿越球員通道步向球場，再到踏足世界級草坪參與足球挑戰，沉浸式體驗每一個令人熱血沸騰的重要時刻。當參加者穿過球員通道步進球場，眼前豁然展現可容納五萬名觀眾的壯闊看台，不少小朋友瞬間化身主角，想像自己有朝一日披上港隊戰衣，在全場吶喊聲中為香港奮戰。對他們而言，這不僅是一場導賞體驗，更是一個啟發夢想、播下希望種子的珍貴機會。

近200名來自啟德簡約公屋的家庭、啟德區浸信會天虹小學及聖公會聖匠小學的師生及家長獲邀參與導賞團。(啟德體育園) 啟德體育園首辧足球主題導賞團 「黃金足球夢」。 (啟德體育園)

探索足球歷史及球迷文化等

除了探索場館幕後空間，導賞團亦透過互動分享，帶領參加者認識足球歷史、球迷文化、經典賽事時刻及觀賽禮儀，深入了解「香港主場」的意義，以及球迷作為球隊「第十二人」的重要角色。活動同時傳遞尊重、團隊合作、堅毅不屈及公民責任等體育精神，讓參加者在感受足球魅力的同時，體會體育促進個人成長及凝聚社會的力量。

小朋友親身踏上綠茵場挑戰盤球。 (啟德體育園) 小朋友親身踏上綠茵場挑戰盤球。 (啟德體育園)

小朋友親身踏上綠茵場挑戰盤球

活動高潮莫過於小朋友親身踏上綠茵場，在專業教練指導下挑戰盤球技巧及趣味足球任務，現場歡笑聲與喝采聲此起彼落，氣氛熱烈。參加者亦走進新聞發佈中心，體驗化身主隊教練及球員出席賽後記者會，在鎂光燈下接受提問及參與互動遊戲，近距離感受職業足球賽事台前幕後的獨特魅力，為這趟「黃金足球夢」之旅留下難忘回憶。

探索足球歷史及球迷文化等。 (啟德體育園) 探索足球歷史及球迷文化等。 (啟德體育園) 探索足球歷史及球迷文化等。 (啟德體育園)

連繫社區、培育下一代體育夢想

作為香港體育文化的新地標，啟德體育園不僅是一個舉辦國際體育盛事的世界級場館，更是連繫社區、培育下一代體育夢想的重要平台。未來，體育園將繼續推出更多以不同體育項目為主題的特色導賞活動，讓市民從嶄新角度探索場館故事，近距離接觸體育文化，共同參與及見證香港體育發展的新篇章。

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