啟德體育園首辦足球主題導賞團　200社區人士體驗足球員追夢之旅

足球不僅是一項運動，更是一種凝聚社區、激勵夢想的力量。為推廣足球文化，並讓更多市民深入認識「香港主場」的魅力，啟德體育園（體育園）於10月1日國慶日舉辦首個足球主題導賞團 「黃金足球夢」 ，邀請近200名來自啟德簡約公屋的家庭、啟德區浸信會天虹小學及聖公會聖匠小學的師生及家長，由體育園代表、香港兒童基金會副主席張景勛，以及九龍城區議員帶領下，走進 啟德主場館 ，展開一場結合體驗、教育與啟發的足球之旅，體驗足球賽事背後的熱血與魅力。

活動中，參加者化身 「一日足球員」 ，走進平日鮮有對外開放的主隊更衣室、球員通道、球員席及新聞發佈中心等核心區域，沿着球員比賽日的足跡展開探索。從賽前整裝待發，到穿越球員通道步向球場，再到踏足世界級草坪參與足球挑戰，沉浸式體驗每一個令人熱血沸騰的重要時刻。當參加者穿過球員通道步進球場，眼前豁然展現可容納五萬名觀眾的壯闊看台，不少小朋友瞬間化身主角，想像自己有朝一日披上港隊戰衣，在全場吶喊聲中為香港奮戰。對他們而言，這不僅是一場導賞體驗，更是一個啟發夢想、播下希望種子的珍貴機會。

探索足球歷史及球迷文化等 除了探索場館幕後空間，導賞團亦透過互動分享，帶領參加者認識足球歷史、球迷文化、經典賽事時刻及觀賽禮儀，深入了解「香港主場」的意義，以及球迷作為球隊「第十二人」的重要角色。活動同時傳遞尊重、團隊合作、堅毅不屈及公民責任等體育精神，讓參加者在感受足球魅力的同時，體會體育促進個人成長及凝聚社會的力量。

小朋友親身踏上綠茵場挑戰盤球 活動高潮莫過於小朋友親身踏上綠茵場，在專業教練指導下挑戰盤球技巧及趣味足球任務，現場歡笑聲與喝采聲此起彼落，氣氛熱烈。參加者亦走進新聞發佈中心，體驗化身主隊教練及球員出席賽後記者會，在鎂光燈下接受提問及參與互動遊戲，近距離感受職業足球賽事台前幕後的獨特魅力，為這趟「黃金足球夢」之旅留下難忘回憶。

連繫社區、培育下一代體育夢想 作為香港體育文化的新地標，啟德體育園不僅是一個舉辦國際體育盛事的世界級場館，更是連繫社區、培育下一代體育夢想的重要平台。未來，體育園將繼續推出更多以不同體育項目為主題的特色導賞活動，讓市民從嶄新角度探索場館故事，近距離接觸體育文化，共同參與及見證香港體育發展的新篇章。